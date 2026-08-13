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IONL: GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

16.20 USD 0.68 (4.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IONL汇率已更改4.38%。当日，交易品种以低点15.23和高点16.51进行交易。

关注GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IONL股票今天的价格是多少？

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF股票今天的定价为16.20。它在15.23 - 16.51范围内交易，昨天的收盘价为15.52，交易量达到378。IONL的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF股票是否支付股息？

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF目前的价值为16.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.51%和USD。实时查看图表以跟踪IONL走势。

如何购买IONL股票？

您可以以16.20的当前价格购买GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF股票。订单通常设置在16.20或16.50附近，而378和1.76%显示市场活动。立即关注IONL的实时图表更新。

如何投资IONL股票？

投资GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF需要考虑年度范围8.76 - 56.87和当前价格16.20。许多人在以16.20或16.50下订单之前，会比较42.98%和。实时查看IONL价格图表，了解每日变化。

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF的最高价格是56.87。在8.76 - 56.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF的绩效。

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF（IONL）的最低价格为8.76。将其与当前的16.20和8.76 - 56.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IONL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IONL股票是什么时候拆分的？

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.52和6.51%中可见。

日范围
15.23 16.51
年范围
8.76 56.87
前一天收盘价
15.52
开盘价
15.92
卖价
16.20
买价
16.50
最低价
15.23
最高价
16.51
交易量
378
日变化
4.38%
月变化
42.98%
6个月变化
-10.69%
年变化
6.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%