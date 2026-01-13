- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ION: ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
Курс ION за сегодня изменился на 4.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.78, а максимальная — 52.78.
Следите за динамикой ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ION
- Beyond American Hyperscalers: Uncovering AI’s Global Layers
- Lithium Mine Feasibility Studies: When The Market Moves Faster Than The Model
- U.S. Import Ban On New Inverters Adds Fresh Pressure To Clean Power Supply Chain
- Brale Launches ION Cross-Chain Interoperability Protocol, Using Burn-and-Mint Model to Solve Custom Stablecoin Liquidity Bottlenecks
- Lithium Miners News For The Month Of July 2026
- Software Is An Illusion: The Silent Minerals Driving Modern Life
- Commodities Tracker: June 2026
- Lithium Miners News For The Month Of June 2026
- Commodities Tracker: May 2026
- How Geopolitical Shifts Are Reshaping Metals Markets
- Lithium Miners News For The Month Of April 2026
- Energy And The AI Buildout: An Investor’s Perspective
- Commodities Tracker: March 2026
- Mideast Shock Fuels Investing Themes
- ETF Winners Amid S&P 500's Fifth Straight Weekly Loss
- Lithium Miners News For The Month Of March 2026
- Commodities Tracker: February 2026
- Mine Cost Outlook 2026: Inflation, New Supply Reshape Global Mining Landscape
- Commodities Tracker: January 2026
- Solid-State Batteries: The Next Revolution In Electric Vehicle Battery Technology?
- Lithium Miners News For The Month Of January 2026
- Renewables Growth To Be Driven By Shifting Priorities
- 2025 ETF Wrap-Up And What To Expect In 2026
- The Metals Rally Continues
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ION сегодня?
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) сегодня оценивается на уровне 52.78. Инструмент торгуется в пределах 52.78 - 52.78, вчерашнее закрытие составило 50.64, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ION в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF?
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF в настоящее время оценивается в 52.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.59% и USD. Отслеживайте движения ION на графике в реальном времени.
Как купить акции ION?
Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) по текущей цене 52.78. Ордера обычно размещаются около 52.78 или 53.08, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ION на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ION?
Инвестирование в ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF предполагает учет годового диапазона 45.28 - 69.04 и текущей цены 52.78. Многие сравнивают 7.49% и -16.50% перед размещением ордеров на 52.78 или 53.08. Изучайте ежедневные изменения цены ION на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF?
Самая высокая цена ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) за последний год составила 69.04. Акции заметно колебались в пределах 45.28 - 69.04, сравнение с 50.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF?
Самая низкая цена ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) за год составила 45.28. Сравнение с текущими 52.78 и 45.28 - 69.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ION во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ION?
В прошлом ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.64 и -9.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.64
- Open
- 52.78
- Bid
- 52.78
- Ask
- 53.08
- Low
- 52.78
- High
- 52.78
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 4.23%
- Месячное изменение
- 7.49%
- 6-месячное изменение
- -16.50%
- Годовое изменение
- -9.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%