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ION: ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

52.78 USD 2.14 (4.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ION за сегодня изменился на 4.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.78, а максимальная — 52.78.

Следите за динамикой ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ION сегодня?

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) сегодня оценивается на уровне 52.78. Инструмент торгуется в пределах 52.78 - 52.78, вчерашнее закрытие составило 50.64, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ION в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF?

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF в настоящее время оценивается в 52.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.59% и USD. Отслеживайте движения ION на графике в реальном времени.

Как купить акции ION?

Вы можете купить акции ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) по текущей цене 52.78. Ордера обычно размещаются около 52.78 или 53.08, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ION на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ION?

Инвестирование в ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF предполагает учет годового диапазона 45.28 - 69.04 и текущей цены 52.78. Многие сравнивают 7.49% и -16.50% перед размещением ордеров на 52.78 или 53.08. Изучайте ежедневные изменения цены ION на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF?

Самая высокая цена ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) за последний год составила 69.04. Акции заметно колебались в пределах 45.28 - 69.04, сравнение с 50.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF?

Самая низкая цена ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) за год составила 45.28. Сравнение с текущими 52.78 и 45.28 - 69.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ION во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ION?

В прошлом ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.64 и -9.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.78 52.78
Годовой диапазон
45.28 69.04
Предыдущее закрытие
50.64
Open
52.78
Bid
52.78
Ask
53.08
Low
52.78
High
52.78
Объем
2
Дневное изменение
4.23%
Месячное изменение
7.49%
6-месячное изменение
-16.50%
Годовое изменение
-9.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%