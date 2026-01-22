ION: ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
今日ION汇率已更改-2.14%。当日，交易品种以低点51.65和高点51.97进行交易。
关注ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
ION股票今天的价格是多少？
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票今天的定价为51.65。它在51.65 - 51.97范围内交易，昨天的收盘价为52.78，交易量达到3。ION的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票是否支付股息？
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF目前的价值为51.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.53%和USD。实时查看图表以跟踪ION走势。
如何购买ION股票？
您可以以51.65的当前价格购买ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票。订单通常设置在51.65或51.95附近，而3和-0.62%显示市场活动。立即关注ION的实时图表更新。
如何投资ION股票？
投资ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF需要考虑年度范围45.28 - 69.04和当前价格51.65。许多人在以51.65或51.95下订单之前，会比较5.19%和。实时查看ION价格图表，了解每日变化。
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF的最高价格是69.04。在45.28 - 69.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF的绩效。
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF（ION）的最低价格为45.28。将其与当前的51.65和45.28 - 69.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ION在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ION股票是什么时候拆分的？
ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.78和-11.53%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.78
- 开盘价
- 51.97
- 卖价
- 51.65
- 买价
- 51.95
- 最低价
- 51.65
- 最高价
- 51.97
- 交易量
- 3
- 日变化
- -2.14%
- 月变化
- 5.19%
- 6个月变化
- -18.29%
- 年变化
- -11.53%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%