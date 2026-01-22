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ION: ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

51.65 USD 1.13 (2.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ION汇率已更改-2.14%。当日，交易品种以低点51.65和高点51.97进行交易。

关注ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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ION新闻

常见问题解答

ION股票今天的价格是多少？

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票今天的定价为51.65。它在51.65 - 51.97范围内交易，昨天的收盘价为52.78，交易量达到3。ION的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票是否支付股息？

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF目前的价值为51.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.53%和USD。实时查看图表以跟踪ION走势。

如何购买ION股票？

您可以以51.65的当前价格购买ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票。订单通常设置在51.65或51.95附近，而3和-0.62%显示市场活动。立即关注ION的实时图表更新。

如何投资ION股票？

投资ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF需要考虑年度范围45.28 - 69.04和当前价格51.65。许多人在以51.65或51.95下订单之前，会比较5.19%和。实时查看ION价格图表，了解每日变化。

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF的最高价格是69.04。在45.28 - 69.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF的绩效。

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF（ION）的最低价格为45.28。将其与当前的51.65和45.28 - 69.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ION在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ION股票是什么时候拆分的？

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.78和-11.53%中可见。

日范围
51.65 51.97
年范围
45.28 69.04
前一天收盘价
52.78
开盘价
51.97
卖价
51.65
买价
51.95
最低价
51.65
最高价
51.97
交易量
3
日变化
-2.14%
月变化
5.19%
6个月变化
-18.29%
年变化
-11.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%