INN: Summit Hotel Properties Inc
5.85 USD 0.05 (0.86%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INN за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.69, а максимальная — 5.87.
Следите за динамикой Summit Hotel Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INN
- Cash Cows: 12 High-Yield REITs With Safe Dividends
- Stride and Summit Hotel have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Summit Hotel Properties (INN)
- New Strong Sell Stocks for September 3rd
- Earnings call transcript: Summit Hotel Properties misses Q2 2025 earnings expectations
- Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Summit Hotel Properties (INN) Q2 FFO Top Estimates
- Summit Hotel Properties earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Double-Checking The Credit Rating (Part 10): Summit Hotel Properties Stock (NYSE:INN)
- Summit Hotel Properties joint venture enters $400 million term loan agreement
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- SUMMIT HOTEL PROPERTIES ANNOUNCES SECOND QUARTER 2025 EARNINGS RELEASE DATE
- Summit Hotel Properties: High Yield And Healthy Balance Sheet Make This A Buy (NYSE:INN)
- Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF Q1 2025 Commentary
- Top 3 Real Estate Stocks That May Explode In Q2 - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Summit Hotel Properties (NYSE:INN)
- REIT Replay: U.S. REIT Share Prices Plummet Following Trump's Tariff Announcements
- Buying REIT Preferred Stocks Part 2: Summit Or Sunstone Hotel Preferreds? (NYSE:INN)
- Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.69 5.87
Годовой диапазон
3.57 7.22
- Предыдущее закрытие
- 5.80
- Open
- 5.82
- Bid
- 5.85
- Ask
- 6.15
- Low
- 5.69
- High
- 5.87
- Объем
- 1.091 K
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 8.53%
- 6-месячное изменение
- 7.54%
- Годовое изменение
- -14.85%
