INN: Summit Hotel Properties Inc
5.93 USD 0.05 (0.84%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INN hat sich für heute um -0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.92 bis zu einem Hoch von 5.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Summit Hotel Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
INN News
Tagesspanne
5.92 5.99
Jahresspanne
3.57 7.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.98
- Eröffnung
- 5.99
- Bid
- 5.93
- Ask
- 6.23
- Tief
- 5.92
- Hoch
- 5.99
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.84%
- Monatsänderung
- 10.02%
- 6-Monatsänderung
- 9.01%
- Jahresänderung
- -13.68%
