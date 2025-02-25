货币 / INN
INN: Summit Hotel Properties Inc
5.85 USD 0.05 (0.86%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INN汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点5.69和高点5.87进行交易。
关注Summit Hotel Properties Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.69 5.87
年范围
3.57 7.22
- 前一天收盘价
- 5.80
- 开盘价
- 5.82
- 卖价
- 5.85
- 买价
- 6.15
- 最低价
- 5.69
- 最高价
- 5.87
- 交易量
- 1.091 K
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 8.53%
- 6个月变化
- 7.54%
- 年变化
- -14.85%
