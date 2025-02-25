통화 / INN
INN: Summit Hotel Properties Inc
5.88 USD 0.10 (1.67%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INN 환율이 오늘 -1.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.84이고 고가는 5.99이었습니다.
Summit Hotel Properties Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.84 5.99
년간 변동
3.57 7.22
- 이전 종가
- 5.98
- 시가
- 5.99
- Bid
- 5.88
- Ask
- 6.18
- 저가
- 5.84
- 고가
- 5.99
- 볼륨
- 1.079 K
- 일일 변동
- -1.67%
- 월 변동
- 9.09%
- 6개월 변동
- 8.09%
- 년간 변동율
- -14.41%
20 9월, 토요일