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INMU: BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
Курс INMU за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.86, а максимальная — 23.89.
Следите за динамикой BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INMU сегодня?
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) сегодня оценивается на уровне 23.86. Инструмент торгуется в пределах 23.86 - 23.89, вчерашнее закрытие составило 23.92, а торговый объем достиг 163. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INMU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF?
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.41% и USD. Отслеживайте движения INMU на графике в реальном времени.
Как купить акции INMU?
Вы можете купить акции BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) по текущей цене 23.86. Ордера обычно размещаются около 23.86 или 24.16, тогда как 163 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INMU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INMU?
Инвестирование в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.72 - 24.57 и текущей цены 23.86. Многие сравнивают 0.51% и -2.41% перед размещением ордеров на 23.86 или 24.16. Изучайте ежедневные изменения цены INMU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF?
Самая высокая цена BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) за последний год составила 24.57. Акции заметно колебались в пределах 23.72 - 24.57, сравнение с 23.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF?
Самая низкая цена BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) за год составила 23.72. Сравнение с текущими 23.86 и 23.72 - 24.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INMU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INMU?
В прошлом BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.92 и -2.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.92
- Open
- 23.89
- Bid
- 23.86
- Ask
- 24.16
- Low
- 23.86
- High
- 23.89
- Объем
- 163
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -2.41%
- Годовое изменение
- -2.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%