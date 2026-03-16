报价部分
货币 / INMU
回到股票

INMU: BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

23.88 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INMU汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点23.85和高点23.88进行交易。

关注BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INMU新闻

常见问题解答

INMU股票今天的价格是多少？

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF股票今天的定价为23.88。它在23.85 - 23.88范围内交易，昨天的收盘价为23.86，交易量达到113。INMU的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF股票是否支付股息？

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF目前的价值为23.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.33%和USD。实时查看图表以跟踪INMU走势。

如何购买INMU股票？

您可以以23.88的当前价格购买BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF股票。订单通常设置在23.88或24.18附近，而113和0.00%显示市场活动。立即关注INMU的实时图表更新。

如何投资INMU股票？

投资BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF需要考虑年度范围23.72 - 24.57和当前价格23.88。许多人在以23.88或24.18下订单之前，会比较0.59%和。实时查看INMU价格图表，了解每日变化。

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF的最高价格是24.57。在23.72 - 24.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF的绩效。

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF股票的最低价格是多少？

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF（INMU）的最低价格为23.72。将其与当前的23.88和23.72 - 24.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INMU股票是什么时候拆分的？

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.86和-2.33%中可见。

日范围
23.85 23.88
年范围
23.72 24.57
前一天收盘价
23.86
开盘价
23.88
卖价
23.88
买价
24.18
最低价
23.85
最高价
23.88
交易量
113
日变化
0.08%
月变化
0.59%
6个月变化
-2.33%
年变化
-2.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%