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INKM: SPDR SSgA Income Allocation ETF

34.64 USD 0.08 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс INKM за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.61, а максимальная — 34.69.

Следите за динамикой SPDR SSgA Income Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INKM сегодня?

SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) сегодня оценивается на уровне 34.64. Инструмент торгуется в пределах 34.61 - 34.69, вчерашнее закрытие составило 34.72, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INKM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSgA Income Allocation ETF?

SPDR SSgA Income Allocation ETF в настоящее время оценивается в 34.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.26% и USD. Отслеживайте движения INKM на графике в реальном времени.

Как купить акции INKM?

Вы можете купить акции SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) по текущей цене 34.64. Ордера обычно размещаются около 34.64 или 34.94, тогда как 7 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INKM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INKM?

Инвестирование в SPDR SSgA Income Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 33.10 - 35.00 и текущей цены 34.64. Многие сравнивают 0.35% и -0.20% перед размещением ордеров на 34.64 или 34.94. Изучайте ежедневные изменения цены INKM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSgA Income Allocation ETF?

Самая высокая цена SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) за последний год составила 35.00. Акции заметно колебались в пределах 33.10 - 35.00, сравнение с 34.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSgA Income Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSgA Income Allocation ETF?

Самая низкая цена SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) за год составила 33.10. Сравнение с текущими 34.64 и 33.10 - 35.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INKM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INKM?

В прошлом SPDR SSgA Income Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.72 и -0.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.61 34.69
Годовой диапазон
33.10 35.00
Предыдущее закрытие
34.72
Open
34.67
Bid
34.64
Ask
34.94
Low
34.61
High
34.69
Объем
7
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
0.35%
6-месячное изменение
-0.20%
Годовое изменение
-0.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%