- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INKM: SPDR SSgA Income Allocation ETF
Курс INKM за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.61, а максимальная — 34.69.
Следите за динамикой SPDR SSgA Income Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INKM сегодня?
SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) сегодня оценивается на уровне 34.64. Инструмент торгуется в пределах 34.61 - 34.69, вчерашнее закрытие составило 34.72, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INKM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR SSgA Income Allocation ETF?
SPDR SSgA Income Allocation ETF в настоящее время оценивается в 34.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.26% и USD. Отслеживайте движения INKM на графике в реальном времени.
Как купить акции INKM?
Вы можете купить акции SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) по текущей цене 34.64. Ордера обычно размещаются около 34.64 или 34.94, тогда как 7 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INKM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INKM?
Инвестирование в SPDR SSgA Income Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 33.10 - 35.00 и текущей цены 34.64. Многие сравнивают 0.35% и -0.20% перед размещением ордеров на 34.64 или 34.94. Изучайте ежедневные изменения цены INKM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR SSgA Income Allocation ETF?
Самая высокая цена SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) за последний год составила 35.00. Акции заметно колебались в пределах 33.10 - 35.00, сравнение с 34.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR SSgA Income Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR SSgA Income Allocation ETF?
Самая низкая цена SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) за год составила 33.10. Сравнение с текущими 34.64 и 33.10 - 35.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INKM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INKM?
В прошлом SPDR SSgA Income Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.72 и -0.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.72
- Open
- 34.67
- Bid
- 34.64
- Ask
- 34.94
- Low
- 34.61
- High
- 34.69
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- -0.20%
- Годовое изменение
- -0.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%