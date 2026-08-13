INKM: SPDR 收益配置 ETF
今日INKM汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点34.65和高点34.67进行交易。
关注SPDR 收益配置 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
INKM股票今天的价格是多少？
SPDR 收益配置 ETF股票今天的定价为34.67。它在34.65 - 34.67范围内交易，昨天的收盘价为34.64，交易量达到3。INKM的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR 收益配置 ETF股票是否支付股息？
SPDR 收益配置 ETF目前的价值为34.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.17%和USD。实时查看图表以跟踪INKM走势。
如何购买INKM股票？
您可以以34.67的当前价格购买SPDR 收益配置 ETF股票。订单通常设置在34.67或34.97附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注INKM的实时图表更新。
如何投资INKM股票？
投资SPDR 收益配置 ETF需要考虑年度范围33.10 - 35.00和当前价格34.67。许多人在以34.67或34.97下订单之前，会比较0.43%和。实时查看INKM价格图表，了解每日变化。
SPDR 收益配置 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR 收益配置 ETF的最高价格是35.00。在33.10 - 35.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 收益配置 ETF的绩效。
SPDR 收益配置 ETF股票的最低价格是多少？
SPDR 收益配置 ETF（INKM）的最低价格为33.10。将其与当前的34.67和33.10 - 35.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INKM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INKM股票是什么时候拆分的？
SPDR 收益配置 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.64和-0.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.64
- 开盘价
- 34.67
- 卖价
- 34.67
- 买价
- 34.97
- 最低价
- 34.65
- 最高价
- 34.67
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.43%
- 6个月变化
- -0.12%
- 年变化
- -0.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%