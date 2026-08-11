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INFQ: Infleqtion, Inc.

11.69 USD 0.23 (1.93%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс INFQ за сегодня изменился на -1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.59, а максимальная — 12.25.

Следите за динамикой Infleqtion, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INFQ сегодня?

Infleqtion, Inc. (INFQ) сегодня оценивается на уровне 11.69. Инструмент торгуется в пределах 11.59 - 12.25, вчерашнее закрытие составило 11.92, а торговый объем достиг 7786. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INFQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Infleqtion, Inc.?

Infleqtion, Inc. в настоящее время оценивается в 11.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.19% и USD. Отслеживайте движения INFQ на графике в реальном времени.

Как купить акции INFQ?

Вы можете купить акции Infleqtion, Inc. (INFQ) по текущей цене 11.69. Ордера обычно размещаются около 11.69 или 11.99, тогда как 7786 и -3.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INFQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INFQ?

Инвестирование в Infleqtion, Inc. предполагает учет годового диапазона 8.52 - 21.28 и текущей цены 11.69. Многие сравнивают 18.44% и 3.27% перед размещением ордеров на 11.69 или 11.99. Изучайте ежедневные изменения цены INFQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Infleqtion, Inc.?

Самая высокая цена Infleqtion, Inc. (INFQ) за последний год составила 21.28. Акции заметно колебались в пределах 8.52 - 21.28, сравнение с 11.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Infleqtion, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Infleqtion, Inc.?

Самая низкая цена Infleqtion, Inc. (INFQ) за год составила 8.52. Сравнение с текущими 11.69 и 8.52 - 21.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INFQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INFQ?

В прошлом Infleqtion, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.92 и -18.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.59 12.25
Годовой диапазон
8.52 21.28
Предыдущее закрытие
11.92
Open
12.11
Bid
11.69
Ask
11.99
Low
11.59
High
12.25
Объем
7.786 K
Дневное изменение
-1.93%
Месячное изменение
18.44%
6-месячное изменение
3.27%
Годовое изменение
-18.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%