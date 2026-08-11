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INFQ: Infleqtion, Inc.
Курс INFQ за сегодня изменился на -1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.59, а максимальная — 12.25.
Следите за динамикой Infleqtion, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INFQ сегодня?
Infleqtion, Inc. (INFQ) сегодня оценивается на уровне 11.69. Инструмент торгуется в пределах 11.59 - 12.25, вчерашнее закрытие составило 11.92, а торговый объем достиг 7786. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INFQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Infleqtion, Inc.?
Infleqtion, Inc. в настоящее время оценивается в 11.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.19% и USD. Отслеживайте движения INFQ на графике в реальном времени.
Как купить акции INFQ?
Вы можете купить акции Infleqtion, Inc. (INFQ) по текущей цене 11.69. Ордера обычно размещаются около 11.69 или 11.99, тогда как 7786 и -3.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INFQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INFQ?
Инвестирование в Infleqtion, Inc. предполагает учет годового диапазона 8.52 - 21.28 и текущей цены 11.69. Многие сравнивают 18.44% и 3.27% перед размещением ордеров на 11.69 или 11.99. Изучайте ежедневные изменения цены INFQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Infleqtion, Inc.?
Самая высокая цена Infleqtion, Inc. (INFQ) за последний год составила 21.28. Акции заметно колебались в пределах 8.52 - 21.28, сравнение с 11.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Infleqtion, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Infleqtion, Inc.?
Самая низкая цена Infleqtion, Inc. (INFQ) за год составила 8.52. Сравнение с текущими 11.69 и 8.52 - 21.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INFQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INFQ?
В прошлом Infleqtion, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.92 и -18.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.92
- Open
- 12.11
- Bid
- 11.69
- Ask
- 11.99
- Low
- 11.59
- High
- 12.25
- Объем
- 7.786 K
- Дневное изменение
- -1.93%
- Месячное изменение
- 18.44%
- 6-месячное изменение
- 3.27%
- Годовое изменение
- -18.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%