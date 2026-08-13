INFQ: Infleqtion, Inc.
今日INFQ汇率已更改1.11%。当日，交易品种以低点11.31和高点11.99进行交易。
关注Infleqtion, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
INFQ股票今天的价格是多少？
Infleqtion, Inc.股票今天的定价为11.82。它在11.31 - 11.99范围内交易，昨天的收盘价为11.69，交易量达到6731。INFQ的实时价格图表显示了这些更新。
Infleqtion, Inc.股票是否支付股息？
Infleqtion, Inc.目前的价值为11.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.28%和USD。实时查看图表以跟踪INFQ走势。
如何购买INFQ股票？
您可以以11.82的当前价格购买Infleqtion, Inc.股票。订单通常设置在11.82或12.12附近，而6731和-0.76%显示市场活动。立即关注INFQ的实时图表更新。
如何投资INFQ股票？
投资Infleqtion, Inc.需要考虑年度范围8.52 - 21.28和当前价格11.82。许多人在以11.82或12.12下订单之前，会比较19.76%和。实时查看INFQ价格图表，了解每日变化。
Infleqtion, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Infleqtion, Inc.的最高价格是21.28。在8.52 - 21.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Infleqtion, Inc.的绩效。
Infleqtion, Inc.股票的最低价格是多少？
Infleqtion, Inc.（INFQ）的最低价格为8.52。将其与当前的11.82和8.52 - 21.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INFQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INFQ股票是什么时候拆分的？
Infleqtion, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.69和-17.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.69
- 开盘价
- 11.91
- 卖价
- 11.82
- 买价
- 12.12
- 最低价
- 11.31
- 最高价
- 11.99
- 交易量
- 6.731 K
- 日变化
- 1.11%
- 月变化
- 19.76%
- 6个月变化
- 4.42%
- 年变化
- -17.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%