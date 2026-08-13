报价部分
货币 / INFQ
回到股票

INFQ: Infleqtion, Inc.

11.82 USD 0.13 (1.11%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INFQ汇率已更改1.11%。当日，交易品种以低点11.31和高点11.99进行交易。

关注Infleqtion, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

INFQ股票今天的价格是多少？

Infleqtion, Inc.股票今天的定价为11.82。它在11.31 - 11.99范围内交易，昨天的收盘价为11.69，交易量达到6731。INFQ的实时价格图表显示了这些更新。

Infleqtion, Inc.股票是否支付股息？

Infleqtion, Inc.目前的价值为11.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.28%和USD。实时查看图表以跟踪INFQ走势。

如何购买INFQ股票？

您可以以11.82的当前价格购买Infleqtion, Inc.股票。订单通常设置在11.82或12.12附近，而6731和-0.76%显示市场活动。立即关注INFQ的实时图表更新。

如何投资INFQ股票？

投资Infleqtion, Inc.需要考虑年度范围8.52 - 21.28和当前价格11.82。许多人在以11.82或12.12下订单之前，会比较19.76%和。实时查看INFQ价格图表，了解每日变化。

Infleqtion, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Infleqtion, Inc.的最高价格是21.28。在8.52 - 21.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Infleqtion, Inc.的绩效。

Infleqtion, Inc.股票的最低价格是多少？

Infleqtion, Inc.（INFQ）的最低价格为8.52。将其与当前的11.82和8.52 - 21.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INFQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INFQ股票是什么时候拆分的？

Infleqtion, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.69和-17.28%中可见。

日范围
11.31 11.99
年范围
8.52 21.28
前一天收盘价
11.69
开盘价
11.91
卖价
11.82
买价
12.12
最低价
11.31
最高价
11.99
交易量
6.731 K
日变化
1.11%
月变化
19.76%
6个月变化
4.42%
年变化
-17.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%