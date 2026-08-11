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INEQ: Columbia International Equity Income ETF
Курс INEQ за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.63, а максимальная — 41.77.
Следите за динамикой Columbia International Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INEQ сегодня?
Columbia International Equity Income ETF (INEQ) сегодня оценивается на уровне 41.65. Инструмент торгуется в пределах 41.63 - 41.77, вчерашнее закрытие составило 41.98, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia International Equity Income ETF?
Columbia International Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 41.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.26% и USD. Отслеживайте движения INEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции INEQ?
Вы можете купить акции Columbia International Equity Income ETF (INEQ) по текущей цене 41.65. Ордера обычно размещаются около 41.65 или 41.95, тогда как 16 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INEQ?
Инвестирование в Columbia International Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 37.42 - 42.02 и текущей цены 41.65. Многие сравнивают 1.14% и 2.71% перед размещением ордеров на 41.65 или 41.95. Изучайте ежедневные изменения цены INEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia International Equity Income ETF?
Самая высокая цена Columbia International Equity Income ETF (INEQ) за последний год составила 42.02. Акции заметно колебались в пределах 37.42 - 42.02, сравнение с 41.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia International Equity Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia International Equity Income ETF?
Самая низкая цена Columbia International Equity Income ETF (INEQ) за год составила 37.42. Сравнение с текущими 41.65 и 37.42 - 42.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INEQ?
В прошлом Columbia International Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.98 и 2.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.98
- Open
- 41.65
- Bid
- 41.65
- Ask
- 41.95
- Low
- 41.63
- High
- 41.77
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 1.14%
- 6-месячное изменение
- 2.71%
- Годовое изменение
- 2.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%