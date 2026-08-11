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INEQ: Columbia International Equity Income ETF

41.65 USD 0.33 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс INEQ за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.63, а максимальная — 41.77.

Следите за динамикой Columbia International Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INEQ сегодня?

Columbia International Equity Income ETF (INEQ) сегодня оценивается на уровне 41.65. Инструмент торгуется в пределах 41.63 - 41.77, вчерашнее закрытие составило 41.98, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia International Equity Income ETF?

Columbia International Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 41.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.26% и USD. Отслеживайте движения INEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции INEQ?

Вы можете купить акции Columbia International Equity Income ETF (INEQ) по текущей цене 41.65. Ордера обычно размещаются около 41.65 или 41.95, тогда как 16 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INEQ?

Инвестирование в Columbia International Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 37.42 - 42.02 и текущей цены 41.65. Многие сравнивают 1.14% и 2.71% перед размещением ордеров на 41.65 или 41.95. Изучайте ежедневные изменения цены INEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia International Equity Income ETF?

Самая высокая цена Columbia International Equity Income ETF (INEQ) за последний год составила 42.02. Акции заметно колебались в пределах 37.42 - 42.02, сравнение с 41.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia International Equity Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia International Equity Income ETF?

Самая низкая цена Columbia International Equity Income ETF (INEQ) за год составила 37.42. Сравнение с текущими 41.65 и 37.42 - 42.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INEQ?

В прошлом Columbia International Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.98 и 2.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.63 41.77
Годовой диапазон
37.42 42.02
Предыдущее закрытие
41.98
Open
41.65
Bid
41.65
Ask
41.95
Low
41.63
High
41.77
Объем
16
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
1.14%
6-месячное изменение
2.71%
Годовое изменение
2.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%