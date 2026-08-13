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INEQ: Columbia International Equity Income ETF

41.63 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INEQ汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点41.59和高点41.75进行交易。

关注Columbia International Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

INEQ股票今天的价格是多少？

Columbia International Equity Income ETF股票今天的定价为41.63。它在41.59 - 41.75范围内交易，昨天的收盘价为41.65，交易量达到15。INEQ的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia International Equity Income ETF股票是否支付股息？

Columbia International Equity Income ETF目前的价值为41.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.21%和USD。实时查看图表以跟踪INEQ走势。

如何购买INEQ股票？

您可以以41.63的当前价格购买Columbia International Equity Income ETF股票。订单通常设置在41.63或41.93附近，而15和-0.17%显示市场活动。立即关注INEQ的实时图表更新。

如何投资INEQ股票？

投资Columbia International Equity Income ETF需要考虑年度范围37.42 - 42.02和当前价格41.63。许多人在以41.63或41.93下订单之前，会比较1.09%和。实时查看INEQ价格图表，了解每日变化。

Columbia International Equity Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia International Equity Income ETF的最高价格是42.02。在37.42 - 42.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia International Equity Income ETF的绩效。

Columbia International Equity Income ETF股票的最低价格是多少？

Columbia International Equity Income ETF（INEQ）的最低价格为37.42。将其与当前的41.63和37.42 - 42.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INEQ股票是什么时候拆分的？

Columbia International Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.65和2.21%中可见。

日范围
41.59 41.75
年范围
37.42 42.02
前一天收盘价
41.65
开盘价
41.70
卖价
41.63
买价
41.93
最低价
41.59
最高价
41.75
交易量
15
日变化
-0.05%
月变化
1.09%
6个月变化
2.66%
年变化
2.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%