INEQ: Columbia International Equity Income ETF
今日INEQ汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点41.59和高点41.75进行交易。
关注Columbia International Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
INEQ股票今天的价格是多少？
Columbia International Equity Income ETF股票今天的定价为41.63。它在41.59 - 41.75范围内交易，昨天的收盘价为41.65，交易量达到15。INEQ的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia International Equity Income ETF股票是否支付股息？
Columbia International Equity Income ETF目前的价值为41.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.21%和USD。实时查看图表以跟踪INEQ走势。
如何购买INEQ股票？
您可以以41.63的当前价格购买Columbia International Equity Income ETF股票。订单通常设置在41.63或41.93附近，而15和-0.17%显示市场活动。立即关注INEQ的实时图表更新。
如何投资INEQ股票？
投资Columbia International Equity Income ETF需要考虑年度范围37.42 - 42.02和当前价格41.63。许多人在以41.63或41.93下订单之前，会比较1.09%和。实时查看INEQ价格图表，了解每日变化。
Columbia International Equity Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia International Equity Income ETF的最高价格是42.02。在37.42 - 42.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia International Equity Income ETF的绩效。
Columbia International Equity Income ETF股票的最低价格是多少？
Columbia International Equity Income ETF（INEQ）的最低价格为37.42。将其与当前的41.63和37.42 - 42.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INEQ股票是什么时候拆分的？
Columbia International Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.65和2.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.65
- 开盘价
- 41.70
- 卖价
- 41.63
- 买价
- 41.93
- 最低价
- 41.59
- 最高价
- 41.75
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.09%
- 6个月变化
- 2.66%
- 年变化
- 2.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%