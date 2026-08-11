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IND: Xtrackers Nifty 500 India ETF
Курс IND за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.29, а максимальная — 23.29.
Следите за динамикой Xtrackers Nifty 500 India ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IND сегодня?
Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) сегодня оценивается на уровне 23.29. Инструмент торгуется в пределах 23.29 - 23.29, вчерашнее закрытие составило 23.44, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Nifty 500 India ETF?
Xtrackers Nifty 500 India ETF в настоящее время оценивается в 23.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.84% и USD. Отслеживайте движения IND на графике в реальном времени.
Как купить акции IND?
Вы можете купить акции Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) по текущей цене 23.29. Ордера обычно размещаются около 23.29 или 23.59, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IND?
Инвестирование в Xtrackers Nifty 500 India ETF предполагает учет годового диапазона 20.57 - 26.34 и текущей цены 23.29. Многие сравнивают -0.17% и 7.87% перед размещением ордеров на 23.29 или 23.59. Изучайте ежедневные изменения цены IND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Nifty 500 India ETF?
Самая высокая цена Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) за последний год составила 26.34. Акции заметно колебались в пределах 20.57 - 26.34, сравнение с 23.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Nifty 500 India ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Nifty 500 India ETF?
Самая низкая цена Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) за год составила 20.57. Сравнение с текущими 23.29 и 20.57 - 26.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IND?
В прошлом Xtrackers Nifty 500 India ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.44 и -6.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.44
- Open
- 23.29
- Bid
- 23.29
- Ask
- 23.59
- Low
- 23.29
- High
- 23.29
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- -0.17%
- 6-месячное изменение
- 7.87%
- Годовое изменение
- -6.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%