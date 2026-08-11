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IND: Xtrackers Nifty 500 India ETF

23.29 USD 0.15 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IND за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.29, а максимальная — 23.29.

Следите за динамикой Xtrackers Nifty 500 India ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IND сегодня?

Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) сегодня оценивается на уровне 23.29. Инструмент торгуется в пределах 23.29 - 23.29, вчерашнее закрытие составило 23.44, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IND в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Nifty 500 India ETF?

Xtrackers Nifty 500 India ETF в настоящее время оценивается в 23.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.84% и USD. Отслеживайте движения IND на графике в реальном времени.

Как купить акции IND?

Вы можете купить акции Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) по текущей цене 23.29. Ордера обычно размещаются около 23.29 или 23.59, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IND на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IND?

Инвестирование в Xtrackers Nifty 500 India ETF предполагает учет годового диапазона 20.57 - 26.34 и текущей цены 23.29. Многие сравнивают -0.17% и 7.87% перед размещением ордеров на 23.29 или 23.59. Изучайте ежедневные изменения цены IND на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Nifty 500 India ETF?

Самая высокая цена Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) за последний год составила 26.34. Акции заметно колебались в пределах 20.57 - 26.34, сравнение с 23.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Nifty 500 India ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Nifty 500 India ETF?

Самая низкая цена Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) за год составила 20.57. Сравнение с текущими 23.29 и 20.57 - 26.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IND во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IND?

В прошлом Xtrackers Nifty 500 India ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.44 и -6.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.29 23.29
Годовой диапазон
20.57 26.34
Предыдущее закрытие
23.44
Open
23.29
Bid
23.29
Ask
23.59
Low
23.29
High
23.29
Объем
1
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
-0.17%
6-месячное изменение
7.87%
Годовое изменение
-6.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%