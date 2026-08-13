IND股票今天的价格是多少？ Xtrackers Nifty 500 India ETF股票今天的定价为23.41。它在23.29 - 23.41范围内交易，昨天的收盘价为23.29，交易量达到2。IND的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers Nifty 500 India ETF股票是否支付股息？ Xtrackers Nifty 500 India ETF目前的价值为23.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.36%和USD。实时查看图表以跟踪IND走势。

如何购买IND股票？ 您可以以23.41的当前价格购买Xtrackers Nifty 500 India ETF股票。订单通常设置在23.41或23.71附近，而2和0.52%显示市场活动。立即关注IND的实时图表更新。

如何投资IND股票？ 投资Xtrackers Nifty 500 India ETF需要考虑年度范围20.57 - 26.34和当前价格23.41。许多人在以23.41或23.71下订单之前，会比较0.34%和。实时查看IND价格图表，了解每日变化。

Xtrackers Nifty 500 India ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Xtrackers Nifty 500 India ETF的最高价格是26.34。在20.57 - 26.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Nifty 500 India ETF的绩效。

Xtrackers Nifty 500 India ETF股票的最低价格是多少？ Xtrackers Nifty 500 India ETF（IND）的最低价格为20.57。将其与当前的23.41和20.57 - 26.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。