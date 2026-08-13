IND: Xtrackers Nifty 500 India ETF
今日IND汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点23.29和高点23.41进行交易。
关注Xtrackers Nifty 500 India ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IND股票今天的价格是多少？
Xtrackers Nifty 500 India ETF股票今天的定价为23.41。它在23.29 - 23.41范围内交易，昨天的收盘价为23.29，交易量达到2。IND的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers Nifty 500 India ETF股票是否支付股息？
Xtrackers Nifty 500 India ETF目前的价值为23.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.36%和USD。实时查看图表以跟踪IND走势。
如何购买IND股票？
您可以以23.41的当前价格购买Xtrackers Nifty 500 India ETF股票。订单通常设置在23.41或23.71附近，而2和0.52%显示市场活动。立即关注IND的实时图表更新。
如何投资IND股票？
投资Xtrackers Nifty 500 India ETF需要考虑年度范围20.57 - 26.34和当前价格23.41。许多人在以23.41或23.71下订单之前，会比较0.34%和。实时查看IND价格图表，了解每日变化。
Xtrackers Nifty 500 India ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers Nifty 500 India ETF的最高价格是26.34。在20.57 - 26.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Nifty 500 India ETF的绩效。
Xtrackers Nifty 500 India ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers Nifty 500 India ETF（IND）的最低价格为20.57。将其与当前的23.41和20.57 - 26.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IND股票是什么时候拆分的？
Xtrackers Nifty 500 India ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.29和-6.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.29
- 开盘价
- 23.29
- 卖价
- 23.41
- 买价
- 23.71
- 最低价
- 23.29
- 最高价
- 23.41
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 0.34%
- 6个月变化
- 8.43%
- 年变化
- -6.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%