报价部分
货币 / IND
回到股票

IND: Xtrackers Nifty 500 India ETF

23.41 USD 0.12 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IND汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点23.29和高点23.41进行交易。

关注Xtrackers Nifty 500 India ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IND股票今天的价格是多少？

Xtrackers Nifty 500 India ETF股票今天的定价为23.41。它在23.29 - 23.41范围内交易，昨天的收盘价为23.29，交易量达到2。IND的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers Nifty 500 India ETF股票是否支付股息？

Xtrackers Nifty 500 India ETF目前的价值为23.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.36%和USD。实时查看图表以跟踪IND走势。

如何购买IND股票？

您可以以23.41的当前价格购买Xtrackers Nifty 500 India ETF股票。订单通常设置在23.41或23.71附近，而2和0.52%显示市场活动。立即关注IND的实时图表更新。

如何投资IND股票？

投资Xtrackers Nifty 500 India ETF需要考虑年度范围20.57 - 26.34和当前价格23.41。许多人在以23.41或23.71下订单之前，会比较0.34%和。实时查看IND价格图表，了解每日变化。

Xtrackers Nifty 500 India ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers Nifty 500 India ETF的最高价格是26.34。在20.57 - 26.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Nifty 500 India ETF的绩效。

Xtrackers Nifty 500 India ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers Nifty 500 India ETF（IND）的最低价格为20.57。将其与当前的23.41和20.57 - 26.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IND股票是什么时候拆分的？

Xtrackers Nifty 500 India ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.29和-6.36%中可见。

日范围
23.29 23.41
年范围
20.57 26.34
前一天收盘价
23.29
开盘价
23.29
卖价
23.41
买价
23.71
最低价
23.29
最高价
23.41
交易量
2
日变化
0.52%
月变化
0.34%
6个月变化
8.43%
年变化
-6.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%