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INCO: Columbia India Consumer ETF
Курс INCO за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.56, а максимальная — 62.75.
Следите за динамикой Columbia India Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INCO сегодня?
Columbia India Consumer ETF (INCO) сегодня оценивается на уровне 62.61. Инструмент торгуется в пределах 62.56 - 62.75, вчерашнее закрытие составило 62.92, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INCO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia India Consumer ETF?
Columbia India Consumer ETF в настоящее время оценивается в 62.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.14% и USD. Отслеживайте движения INCO на графике в реальном времени.
Как купить акции INCO?
Вы можете купить акции Columbia India Consumer ETF (INCO) по текущей цене 62.61. Ордера обычно размещаются около 62.61 или 62.91, тогда как 18 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INCO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INCO?
Инвестирование в Columbia India Consumer ETF предполагает учет годового диапазона 53.19 - 68.02 и текущей цены 62.61. Многие сравнивают 0.58% и 1.18% перед размещением ордеров на 62.61 или 62.91. Изучайте ежедневные изменения цены INCO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbia India Consumer ETF?
Самая высокая цена Columbia India Consumer ETF (INCO) за последний год составила 68.02. Акции заметно колебались в пределах 53.19 - 68.02, сравнение с 62.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia India Consumer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbia India Consumer ETF?
Самая низкая цена Columbia India Consumer ETF (INCO) за год составила 53.19. Сравнение с текущими 62.61 и 53.19 - 68.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INCO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INCO?
В прошлом Columbia India Consumer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.92 и -5.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 62.92
- Open
- 62.69
- Bid
- 62.61
- Ask
- 62.91
- Low
- 62.56
- High
- 62.75
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 0.58%
- 6-месячное изменение
- 1.18%
- Годовое изменение
- -5.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%