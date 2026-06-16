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INCO: Columbia India Consumer ETF

62.61 USD 0.31 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс INCO за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.56, а максимальная — 62.75.

Следите за динамикой Columbia India Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INCO сегодня?

Columbia India Consumer ETF (INCO) сегодня оценивается на уровне 62.61. Инструмент торгуется в пределах 62.56 - 62.75, вчерашнее закрытие составило 62.92, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INCO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia India Consumer ETF?

Columbia India Consumer ETF в настоящее время оценивается в 62.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.14% и USD. Отслеживайте движения INCO на графике в реальном времени.

Как купить акции INCO?

Вы можете купить акции Columbia India Consumer ETF (INCO) по текущей цене 62.61. Ордера обычно размещаются около 62.61 или 62.91, тогда как 18 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INCO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INCO?

Инвестирование в Columbia India Consumer ETF предполагает учет годового диапазона 53.19 - 68.02 и текущей цены 62.61. Многие сравнивают 0.58% и 1.18% перед размещением ордеров на 62.61 или 62.91. Изучайте ежедневные изменения цены INCO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia India Consumer ETF?

Самая высокая цена Columbia India Consumer ETF (INCO) за последний год составила 68.02. Акции заметно колебались в пределах 53.19 - 68.02, сравнение с 62.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia India Consumer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia India Consumer ETF?

Самая низкая цена Columbia India Consumer ETF (INCO) за год составила 53.19. Сравнение с текущими 62.61 и 53.19 - 68.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INCO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INCO?

В прошлом Columbia India Consumer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 62.92 и -5.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
62.56 62.75
Годовой диапазон
53.19 68.02
Предыдущее закрытие
62.92
Open
62.69
Bid
62.61
Ask
62.91
Low
62.56
High
62.75
Объем
18
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
0.58%
6-месячное изменение
1.18%
Годовое изменение
-5.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%