INCO: Columbia 印度消费者 ETF
今日INCO汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点62.56和高点62.67进行交易。
关注Columbia 印度消费者 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
INCO股票今天的价格是多少？
Columbia 印度消费者 ETF股票今天的定价为62.58。它在62.56 - 62.67范围内交易，昨天的收盘价为62.61，交易量达到10。INCO的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia 印度消费者 ETF股票是否支付股息？
Columbia 印度消费者 ETF目前的价值为62.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.18%和USD。实时查看图表以跟踪INCO走势。
如何购买INCO股票？
您可以以62.58的当前价格购买Columbia 印度消费者 ETF股票。订单通常设置在62.58或62.88附近，而10和-0.10%显示市场活动。立即关注INCO的实时图表更新。
如何投资INCO股票？
投资Columbia 印度消费者 ETF需要考虑年度范围53.19 - 68.02和当前价格62.58。许多人在以62.58或62.88下订单之前，会比较0.53%和。实时查看INCO价格图表，了解每日变化。
Columbia 印度消费者 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia 印度消费者 ETF的最高价格是68.02。在53.19 - 68.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia 印度消费者 ETF的绩效。
Columbia 印度消费者 ETF股票的最低价格是多少？
Columbia 印度消费者 ETF（INCO）的最低价格为53.19。将其与当前的62.58和53.19 - 68.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INCO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INCO股票是什么时候拆分的？
Columbia 印度消费者 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.61和-5.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.61
- 开盘价
- 62.64
- 卖价
- 62.58
- 买价
- 62.88
- 最低价
- 62.56
- 最高价
- 62.67
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.53%
- 6个月变化
- 1.13%
- 年变化
- -5.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%