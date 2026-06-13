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INCO: Columbia 印度消费者 ETF

62.58 USD 0.03 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INCO汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点62.56和高点62.67进行交易。

关注Columbia 印度消费者 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INCO新闻

常见问题解答

INCO股票今天的价格是多少？

Columbia 印度消费者 ETF股票今天的定价为62.58。它在62.56 - 62.67范围内交易，昨天的收盘价为62.61，交易量达到10。INCO的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia 印度消费者 ETF股票是否支付股息？

Columbia 印度消费者 ETF目前的价值为62.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.18%和USD。实时查看图表以跟踪INCO走势。

如何购买INCO股票？

您可以以62.58的当前价格购买Columbia 印度消费者 ETF股票。订单通常设置在62.58或62.88附近，而10和-0.10%显示市场活动。立即关注INCO的实时图表更新。

如何投资INCO股票？

投资Columbia 印度消费者 ETF需要考虑年度范围53.19 - 68.02和当前价格62.58。许多人在以62.58或62.88下订单之前，会比较0.53%和。实时查看INCO价格图表，了解每日变化。

Columbia 印度消费者 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia 印度消费者 ETF的最高价格是68.02。在53.19 - 68.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia 印度消费者 ETF的绩效。

Columbia 印度消费者 ETF股票的最低价格是多少？

Columbia 印度消费者 ETF（INCO）的最低价格为53.19。将其与当前的62.58和53.19 - 68.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INCO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INCO股票是什么时候拆分的？

Columbia 印度消费者 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.61和-5.18%中可见。

日范围
62.56 62.67
年范围
53.19 68.02
前一天收盘价
62.61
开盘价
62.64
卖价
62.58
买价
62.88
最低价
62.56
最高价
62.67
交易量
10
日变化
-0.05%
月变化
0.53%
6个月变化
1.13%
年变化
-5.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%