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IMTB: iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
Курс IMTB за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.90, а максимальная — 42.99.
Следите за динамикой iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IMTB сегодня?
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) сегодня оценивается на уровне 42.91. Инструмент торгуется в пределах 42.90 - 42.99, вчерашнее закрытие составило 43.02, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IMTB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF?
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF в настоящее время оценивается в 42.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.65% и USD. Отслеживайте движения IMTB на графике в реальном времени.
Как купить акции IMTB?
Вы можете купить акции iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) по текущей цене 42.91. Ордера обычно размещаются около 42.91 или 43.21, тогда как 29 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IMTB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IMTB?
Инвестирование в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF предполагает учет годового диапазона 42.78 - 44.82 и текущей цены 42.91. Многие сравнивают 0.28% и -3.42% перед размещением ордеров на 42.91 или 43.21. Изучайте ежедневные изменения цены IMTB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) за последний год составила 44.82. Акции заметно колебались в пределах 42.78 - 44.82, сравнение с 43.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) за год составила 42.78. Сравнение с текущими 42.91 и 42.78 - 44.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IMTB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IMTB?
В прошлом iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.02 и -1.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.02
- Open
- 42.99
- Bid
- 42.91
- Ask
- 43.21
- Low
- 42.90
- High
- 42.99
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -3.42%
- Годовое изменение
- -1.65%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%