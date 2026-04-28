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IMTB: iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

42.91 USD 0.11 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IMTB за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.90, а максимальная — 42.99.

Следите за динамикой iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IMTB сегодня?

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) сегодня оценивается на уровне 42.91. Инструмент торгуется в пределах 42.90 - 42.99, вчерашнее закрытие составило 43.02, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IMTB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF?

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF в настоящее время оценивается в 42.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.65% и USD. Отслеживайте движения IMTB на графике в реальном времени.

Как купить акции IMTB?

Вы можете купить акции iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) по текущей цене 42.91. Ордера обычно размещаются около 42.91 или 43.21, тогда как 29 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IMTB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IMTB?

Инвестирование в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF предполагает учет годового диапазона 42.78 - 44.82 и текущей цены 42.91. Многие сравнивают 0.28% и -3.42% перед размещением ордеров на 42.91 или 43.21. Изучайте ежедневные изменения цены IMTB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) за последний год составила 44.82. Акции заметно колебались в пределах 42.78 - 44.82, сравнение с 43.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) за год составила 42.78. Сравнение с текущими 42.91 и 42.78 - 44.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IMTB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IMTB?

В прошлом iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.02 и -1.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.90 42.99
Годовой диапазон
42.78 44.82
Предыдущее закрытие
43.02
Open
42.99
Bid
42.91
Ask
43.21
Low
42.90
High
42.99
Объем
29
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
-3.42%
Годовое изменение
-1.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%