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IMTB: iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

42.94 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IMTB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点42.94和高点42.97进行交易。

关注iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IMTB新闻

常见问题解答

IMTB股票今天的价格是多少？

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF股票今天的定价为42.94。它在42.94 - 42.97范围内交易，昨天的收盘价为42.91，交易量达到29。IMTB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF目前的价值为42.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.58%和USD。实时查看图表以跟踪IMTB走势。

如何购买IMTB股票？

您可以以42.94的当前价格购买iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF股票。订单通常设置在42.94或43.24附近，而29和-0.07%显示市场活动。立即关注IMTB的实时图表更新。

如何投资IMTB股票？

投资iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF需要考虑年度范围42.78 - 44.82和当前价格42.94。许多人在以42.94或43.24下订单之前，会比较0.35%和。实时查看IMTB价格图表，了解每日变化。

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF的最高价格是44.82。在42.78 - 44.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF的绩效。

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF（IMTB）的最低价格为42.78。将其与当前的42.94和42.78 - 44.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IMTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IMTB股票是什么时候拆分的？

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.91和-1.58%中可见。

日范围
42.94 42.97
年范围
42.78 44.82
前一天收盘价
42.91
开盘价
42.97
卖价
42.94
买价
43.24
最低价
42.94
最高价
42.97
交易量
29
日变化
0.07%
月变化
0.35%
6个月变化
-3.35%
年变化
-1.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%