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IMSR: Terrestrial Energy Inc.
Курс IMSR за сегодня изменился на -6.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.42, а максимальная — 5.81.
Следите за динамикой Terrestrial Energy Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IMSR сегодня?
Terrestrial Energy Inc. (IMSR) сегодня оценивается на уровне 5.45. Инструмент торгуется в пределах 5.42 - 5.81, вчерашнее закрытие составило 5.82, а торговый объем достиг 2683. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IMSR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Terrestrial Energy Inc.?
Terrestrial Energy Inc. в настоящее время оценивается в 5.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.05% и USD. Отслеживайте движения IMSR на графике в реальном времени.
Как купить акции IMSR?
Вы можете купить акции Terrestrial Energy Inc. (IMSR) по текущей цене 5.45. Ордера обычно размещаются около 5.45 или 5.75, тогда как 2683 и -5.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IMSR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IMSR?
Инвестирование в Terrestrial Energy Inc. предполагает учет годового диапазона 4.38 - 21.00 и текущей цены 5.45. Многие сравнивают 13.54% и -14.98% перед размещением ордеров на 5.45 или 5.75. Изучайте ежедневные изменения цены IMSR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Terrestrial Energy Inc.?
Самая высокая цена Terrestrial Energy Inc. (IMSR) за последний год составила 21.00. Акции заметно колебались в пределах 4.38 - 21.00, сравнение с 5.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Terrestrial Energy Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Terrestrial Energy Inc.?
Самая низкая цена Terrestrial Energy Inc. (IMSR) за год составила 4.38. Сравнение с текущими 5.45 и 4.38 - 21.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IMSR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IMSR?
В прошлом Terrestrial Energy Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.82 и -72.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.82
- Open
- 5.77
- Bid
- 5.45
- Ask
- 5.75
- Low
- 5.42
- High
- 5.81
- Объем
- 2.683 K
- Дневное изменение
- -6.36%
- Месячное изменение
- 13.54%
- 6-месячное изменение
- -14.98%
- Годовое изменение
- -72.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%