Курс IMSR за сегодня изменился на -6.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.42, а максимальная — 5.81.

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