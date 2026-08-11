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IMSR: Terrestrial Energy Inc.

5.45 USD 0.37 (6.36%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IMSR за сегодня изменился на -6.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.42, а максимальная — 5.81.

Следите за динамикой Terrestrial Energy Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IMSR сегодня?

Terrestrial Energy Inc. (IMSR) сегодня оценивается на уровне 5.45. Инструмент торгуется в пределах 5.42 - 5.81, вчерашнее закрытие составило 5.82, а торговый объем достиг 2683. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IMSR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Terrestrial Energy Inc.?

Terrestrial Energy Inc. в настоящее время оценивается в 5.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.05% и USD. Отслеживайте движения IMSR на графике в реальном времени.

Как купить акции IMSR?

Вы можете купить акции Terrestrial Energy Inc. (IMSR) по текущей цене 5.45. Ордера обычно размещаются около 5.45 или 5.75, тогда как 2683 и -5.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IMSR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IMSR?

Инвестирование в Terrestrial Energy Inc. предполагает учет годового диапазона 4.38 - 21.00 и текущей цены 5.45. Многие сравнивают 13.54% и -14.98% перед размещением ордеров на 5.45 или 5.75. Изучайте ежедневные изменения цены IMSR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Terrestrial Energy Inc.?

Самая высокая цена Terrestrial Energy Inc. (IMSR) за последний год составила 21.00. Акции заметно колебались в пределах 4.38 - 21.00, сравнение с 5.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Terrestrial Energy Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Terrestrial Energy Inc.?

Самая низкая цена Terrestrial Energy Inc. (IMSR) за год составила 4.38. Сравнение с текущими 5.45 и 4.38 - 21.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IMSR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IMSR?

В прошлом Terrestrial Energy Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.82 и -72.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.42 5.81
Годовой диапазон
4.38 21.00
Предыдущее закрытие
5.82
Open
5.77
Bid
5.45
Ask
5.75
Low
5.42
High
5.81
Объем
2.683 K
Дневное изменение
-6.36%
Месячное изменение
13.54%
6-месячное изменение
-14.98%
Годовое изменение
-72.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%