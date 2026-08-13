IMSR: Terrestrial Energy Inc.
今日IMSR汇率已更改4.04%。当日，交易品种以低点5.53和高点6.08进行交易。
关注Terrestrial Energy Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IMSR股票今天的价格是多少？
Terrestrial Energy Inc.股票今天的定价为5.67。它在5.53 - 6.08范围内交易，昨天的收盘价为5.45，交易量达到2072。IMSR的实时价格图表显示了这些更新。
Terrestrial Energy Inc.股票是否支付股息？
Terrestrial Energy Inc.目前的价值为5.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.92%和USD。实时查看图表以跟踪IMSR走势。
如何购买IMSR股票？
您可以以5.67的当前价格购买Terrestrial Energy Inc.股票。订单通常设置在5.67或5.97附近，而2072和-1.56%显示市场活动。立即关注IMSR的实时图表更新。
如何投资IMSR股票？
投资Terrestrial Energy Inc.需要考虑年度范围4.38 - 21.00和当前价格5.67。许多人在以5.67或5.97下订单之前，会比较18.13%和。实时查看IMSR价格图表，了解每日变化。
Terrestrial Energy Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Terrestrial Energy Inc.的最高价格是21.00。在4.38 - 21.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Terrestrial Energy Inc.的绩效。
Terrestrial Energy Inc.股票的最低价格是多少？
Terrestrial Energy Inc.（IMSR）的最低价格为4.38。将其与当前的5.67和4.38 - 21.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IMSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IMSR股票是什么时候拆分的？
Terrestrial Energy Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.45和-70.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.45
- 开盘价
- 5.76
- 卖价
- 5.67
- 买价
- 5.97
- 最低价
- 5.53
- 最高价
- 6.08
- 交易量
- 2.072 K
- 日变化
- 4.04%
- 月变化
- 18.13%
- 6个月变化
- -11.54%
- 年变化
- -70.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%