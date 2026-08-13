IMSR股票今天的价格是多少？ Terrestrial Energy Inc.股票今天的定价为5.67。它在5.53 - 6.08范围内交易，昨天的收盘价为5.45，交易量达到2072。IMSR的实时价格图表显示了这些更新。

Terrestrial Energy Inc.股票是否支付股息？ Terrestrial Energy Inc.目前的价值为5.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.92%和USD。实时查看图表以跟踪IMSR走势。

如何购买IMSR股票？ 您可以以5.67的当前价格购买Terrestrial Energy Inc.股票。订单通常设置在5.67或5.97附近，而2072和-1.56%显示市场活动。立即关注IMSR的实时图表更新。

如何投资IMSR股票？ 投资Terrestrial Energy Inc.需要考虑年度范围4.38 - 21.00和当前价格5.67。许多人在以5.67或5.97下订单之前，会比较18.13%和。实时查看IMSR价格图表，了解每日变化。

Terrestrial Energy Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Terrestrial Energy Inc.的最高价格是21.00。在4.38 - 21.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Terrestrial Energy Inc.的绩效。

Terrestrial Energy Inc.股票的最低价格是多少？ Terrestrial Energy Inc.（IMSR）的最低价格为4.38。将其与当前的5.67和4.38 - 21.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IMSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。