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IMSR: Terrestrial Energy Inc.

5.67 USD 0.22 (4.04%)
版块: 公用事业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IMSR汇率已更改4.04%。当日，交易品种以低点5.53和高点6.08进行交易。

关注Terrestrial Energy Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IMSR股票今天的价格是多少？

Terrestrial Energy Inc.股票今天的定价为5.67。它在5.53 - 6.08范围内交易，昨天的收盘价为5.45，交易量达到2072。IMSR的实时价格图表显示了这些更新。

Terrestrial Energy Inc.股票是否支付股息？

Terrestrial Energy Inc.目前的价值为5.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.92%和USD。实时查看图表以跟踪IMSR走势。

如何购买IMSR股票？

您可以以5.67的当前价格购买Terrestrial Energy Inc.股票。订单通常设置在5.67或5.97附近，而2072和-1.56%显示市场活动。立即关注IMSR的实时图表更新。

如何投资IMSR股票？

投资Terrestrial Energy Inc.需要考虑年度范围4.38 - 21.00和当前价格5.67。许多人在以5.67或5.97下订单之前，会比较18.13%和。实时查看IMSR价格图表，了解每日变化。

Terrestrial Energy Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Terrestrial Energy Inc.的最高价格是21.00。在4.38 - 21.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Terrestrial Energy Inc.的绩效。

Terrestrial Energy Inc.股票的最低价格是多少？

Terrestrial Energy Inc.（IMSR）的最低价格为4.38。将其与当前的5.67和4.38 - 21.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IMSR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IMSR股票是什么时候拆分的？

Terrestrial Energy Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.45和-70.92%中可见。

日范围
5.53 6.08
年范围
4.38 21.00
前一天收盘价
5.45
开盘价
5.76
卖价
5.67
买价
5.97
最低价
5.53
最高价
6.08
交易量
2.072 K
日变化
4.04%
月变化
18.13%
6个月变化
-11.54%
年变化
-70.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%