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IMOM: Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

41.35 USD 0.26 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IMOM за сегодня изменился на -0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.34, а максимальная — 41.51.

Следите за динамикой Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IMOM сегодня?

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) сегодня оценивается на уровне 41.35. Инструмент торгуется в пределах 41.34 - 41.51, вчерашнее закрытие составило 41.61, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IMOM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF?

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF в настоящее время оценивается в 41.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.90% и USD. Отслеживайте движения IMOM на графике в реальном времени.

Как купить акции IMOM?

Вы можете купить акции Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) по текущей цене 41.35. Ордера обычно размещаются около 41.35 или 41.65, тогда как 15 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IMOM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IMOM?

Инвестирование в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 33.92 - 46.17 и текущей цены 41.35. Многие сравнивают 3.32% и -7.87% перед размещением ордеров на 41.35 или 41.65. Изучайте ежедневные изменения цены IMOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF?

Самая высокая цена Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) за последний год составила 46.17. Акции заметно колебались в пределах 33.92 - 46.17, сравнение с 41.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF?

Самая низкая цена Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) за год составила 33.92. Сравнение с текущими 41.35 и 33.92 - 46.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IMOM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IMOM?

В прошлом Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.61 и 21.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.34 41.51
Годовой диапазон
33.92 46.17
Предыдущее закрытие
41.61
Open
41.46
Bid
41.35
Ask
41.65
Low
41.34
High
41.51
Объем
15
Дневное изменение
-0.62%
Месячное изменение
3.32%
6-месячное изменение
-7.87%
Годовое изменение
21.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%