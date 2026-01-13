IMOM: Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
今日IMOM汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点41.32和高点41.64进行交易。
关注Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IMOM股票今天的价格是多少？
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票今天的定价为41.40。它在41.32 - 41.64范围内交易，昨天的收盘价为41.35，交易量达到9。IMOM的实时价格图表显示了这些更新。
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票是否支付股息？
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF目前的价值为41.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.05%和USD。实时查看图表以跟踪IMOM走势。
如何购买IMOM股票？
您可以以41.40的当前价格购买Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票。订单通常设置在41.40或41.70附近，而9和-0.58%显示市场活动。立即关注IMOM的实时图表更新。
如何投资IMOM股票？
投资Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF需要考虑年度范围33.92 - 46.17和当前价格41.40。许多人在以41.40或41.70下订单之前，会比较3.45%和。实时查看IMOM价格图表，了解每日变化。
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF的最高价格是46.17。在33.92 - 46.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF的绩效。
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF（IMOM）的最低价格为33.92。将其与当前的41.40和33.92 - 46.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IMOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IMOM股票是什么时候拆分的？
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.35和22.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.35
- 开盘价
- 41.64
- 卖价
- 41.40
- 买价
- 41.70
- 最低价
- 41.32
- 最高价
- 41.64
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 3.45%
- 6个月变化
- -7.75%
- 年变化
- 22.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%