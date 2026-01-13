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IMOM: Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

41.40 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IMOM汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点41.32和高点41.64进行交易。

关注Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IMOM新闻

常见问题解答

IMOM股票今天的价格是多少？

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票今天的定价为41.40。它在41.32 - 41.64范围内交易，昨天的收盘价为41.35，交易量达到9。IMOM的实时价格图表显示了这些更新。

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票是否支付股息？

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF目前的价值为41.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.05%和USD。实时查看图表以跟踪IMOM走势。

如何购买IMOM股票？

您可以以41.40的当前价格购买Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票。订单通常设置在41.40或41.70附近，而9和-0.58%显示市场活动。立即关注IMOM的实时图表更新。

如何投资IMOM股票？

投资Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF需要考虑年度范围33.92 - 46.17和当前价格41.40。许多人在以41.40或41.70下订单之前，会比较3.45%和。实时查看IMOM价格图表，了解每日变化。

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF的最高价格是46.17。在33.92 - 46.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF的绩效。

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF（IMOM）的最低价格为33.92。将其与当前的41.40和33.92 - 46.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IMOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IMOM股票是什么时候拆分的？

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.35和22.05%中可见。

日范围
41.32 41.64
年范围
33.92 46.17
前一天收盘价
41.35
开盘价
41.64
卖价
41.40
买价
41.70
最低价
41.32
最高价
41.64
交易量
9
日变化
0.12%
月变化
3.45%
6个月变化
-7.75%
年变化
22.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%