Курс ILTB за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.09, а максимальная — 47.25.

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