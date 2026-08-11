- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ILTB: iShares Core 10 Year USD Bond ETF
Курс ILTB за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.09, а максимальная — 47.25.
Следите за динамикой iShares Core 10 Year USD Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ILTB сегодня?
iShares Core 10 Year USD Bond ETF (ILTB) сегодня оценивается на уровне 47.09. Инструмент торгуется в пределах 47.09 - 47.25, вчерашнее закрытие составило 47.49, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ILTB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core 10 Year USD Bond ETF?
iShares Core 10 Year USD Bond ETF в настоящее время оценивается в 47.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.15% и USD. Отслеживайте движения ILTB на графике в реальном времени.
Как купить акции ILTB?
Вы можете купить акции iShares Core 10 Year USD Bond ETF (ILTB) по текущей цене 47.09. Ордера обычно размещаются около 47.09 или 47.39, тогда как 67 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ILTB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ILTB?
Инвестирование в iShares Core 10 Year USD Bond ETF предполагает учет годового диапазона 47.03 - 51.77 и текущей цены 47.09. Многие сравнивают -0.15% и -6.70% перед размещением ордеров на 47.09 или 47.39. Изучайте ежедневные изменения цены ILTB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core 10 Year USD Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Core 10 Year USD Bond ETF (ILTB) за последний год составила 51.77. Акции заметно колебались в пределах 47.03 - 51.77, сравнение с 47.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core 10 Year USD Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core 10 Year USD Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Core 10 Year USD Bond ETF (ILTB) за год составила 47.03. Сравнение с текущими 47.09 и 47.03 - 51.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ILTB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ILTB?
В прошлом iShares Core 10 Year USD Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.49 и -3.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.49
- Open
- 47.20
- Bid
- 47.09
- Ask
- 47.39
- Low
- 47.09
- High
- 47.25
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- -6.70%
- Годовое изменение
- -3.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%