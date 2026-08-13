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ILTB: iShares Core 10 Year USD Bond ETF

47.16 USD 0.07 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ILTB汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点47.12和高点47.31进行交易。

关注iShares Core 10 Year USD Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ILTB股票今天的价格是多少？

iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票今天的定价为47.16。它在47.12 - 47.31范围内交易，昨天的收盘价为47.09，交易量达到68。ILTB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Core 10 Year USD Bond ETF目前的价值为47.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.00%和USD。实时查看图表以跟踪ILTB走势。

如何购买ILTB股票？

您可以以47.16的当前价格购买iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票。订单通常设置在47.16或47.46附近，而68和-0.19%显示市场活动。立即关注ILTB的实时图表更新。

如何投资ILTB股票？

投资iShares Core 10 Year USD Bond ETF需要考虑年度范围47.03 - 51.77和当前价格47.16。许多人在以47.16或47.46下订单之前，会比较0.00%和。实时查看ILTB价格图表，了解每日变化。

iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core 10 Year USD Bond ETF的最高价格是51.77。在47.03 - 51.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core 10 Year USD Bond ETF的绩效。

iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core 10 Year USD Bond ETF（ILTB）的最低价格为47.03。将其与当前的47.16和47.03 - 51.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ILTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ILTB股票是什么时候拆分的？

iShares Core 10 Year USD Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.09和-3.00%中可见。

日范围
47.12 47.31
年范围
47.03 51.77
前一天收盘价
47.09
开盘价
47.25
卖价
47.16
买价
47.46
最低价
47.12
最高价
47.31
交易量
68
日变化
0.15%
月变化
0.00%
6个月变化
-6.56%
年变化
-3.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%