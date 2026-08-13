ILTB股票今天的价格是多少？ iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票今天的定价为47.16。它在47.12 - 47.31范围内交易，昨天的收盘价为47.09，交易量达到68。ILTB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票是否支付股息？ iShares Core 10 Year USD Bond ETF目前的价值为47.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.00%和USD。实时查看图表以跟踪ILTB走势。

如何购买ILTB股票？ 您可以以47.16的当前价格购买iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票。订单通常设置在47.16或47.46附近，而68和-0.19%显示市场活动。立即关注ILTB的实时图表更新。

如何投资ILTB股票？ 投资iShares Core 10 Year USD Bond ETF需要考虑年度范围47.03 - 51.77和当前价格47.16。许多人在以47.16或47.46下订单之前，会比较0.00%和。实时查看ILTB价格图表，了解每日变化。

iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Core 10 Year USD Bond ETF的最高价格是51.77。在47.03 - 51.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core 10 Year USD Bond ETF的绩效。

iShares Core 10 Year USD Bond ETF股票的最低价格是多少？ iShares Core 10 Year USD Bond ETF（ILTB）的最低价格为47.03。将其与当前的47.16和47.03 - 51.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ILTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。