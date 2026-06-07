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ILDR: First Trust Innovation Leaders ETF

39.25 USD 0.12 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ILDR за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.13, а максимальная — 39.44.

Следите за динамикой First Trust Innovation Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ILDR сегодня?

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) сегодня оценивается на уровне 39.25. Инструмент торгуется в пределах 39.13 - 39.44, вчерашнее закрытие составило 39.13, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ILDR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Innovation Leaders ETF?

First Trust Innovation Leaders ETF в настоящее время оценивается в 39.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.20% и USD. Отслеживайте движения ILDR на графике в реальном времени.

Как купить акции ILDR?

Вы можете купить акции First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) по текущей цене 39.25. Ордера обычно размещаются около 39.25 или 39.55, тогда как 60 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ILDR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ILDR?

Инвестирование в First Trust Innovation Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 28.19 - 40.82 и текущей цены 39.25. Многие сравнивают 7.59% и 27.81% перед размещением ордеров на 39.25 или 39.55. Изучайте ежедневные изменения цены ILDR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Innovation Leaders ETF?

Самая высокая цена First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) за последний год составила 40.82. Акции заметно колебались в пределах 28.19 - 40.82, сравнение с 39.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Innovation Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Innovation Leaders ETF?

Самая низкая цена First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) за год составила 28.19. Сравнение с текущими 39.25 и 28.19 - 40.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ILDR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ILDR?

В прошлом First Trust Innovation Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.13 и 32.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.13 39.44
Годовой диапазон
28.19 40.82
Предыдущее закрытие
39.13
Open
39.13
Bid
39.25
Ask
39.55
Low
39.13
High
39.44
Объем
60
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
7.59%
6-месячное изменение
27.81%
Годовое изменение
32.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%