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ILDR: First Trust Innovation Leaders ETF
Курс ILDR за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.13, а максимальная — 39.44.
Следите за динамикой First Trust Innovation Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ILDR сегодня?
First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) сегодня оценивается на уровне 39.25. Инструмент торгуется в пределах 39.13 - 39.44, вчерашнее закрытие составило 39.13, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ILDR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Innovation Leaders ETF?
First Trust Innovation Leaders ETF в настоящее время оценивается в 39.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.20% и USD. Отслеживайте движения ILDR на графике в реальном времени.
Как купить акции ILDR?
Вы можете купить акции First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) по текущей цене 39.25. Ордера обычно размещаются около 39.25 или 39.55, тогда как 60 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ILDR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ILDR?
Инвестирование в First Trust Innovation Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 28.19 - 40.82 и текущей цены 39.25. Многие сравнивают 7.59% и 27.81% перед размещением ордеров на 39.25 или 39.55. Изучайте ежедневные изменения цены ILDR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Innovation Leaders ETF?
Самая высокая цена First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) за последний год составила 40.82. Акции заметно колебались в пределах 28.19 - 40.82, сравнение с 39.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Innovation Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Innovation Leaders ETF?
Самая низкая цена First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) за год составила 28.19. Сравнение с текущими 39.25 и 28.19 - 40.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ILDR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ILDR?
В прошлом First Trust Innovation Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.13 и 32.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.13
- Open
- 39.13
- Bid
- 39.25
- Ask
- 39.55
- Low
- 39.13
- High
- 39.44
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 7.59%
- 6-месячное изменение
- 27.81%
- Годовое изменение
- 32.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%