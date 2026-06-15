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ILDR: First Trust Innovation Leaders ETF

39.20 USD 0.05 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ILDR汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点36.78和高点39.79进行交易。

关注First Trust Innovation Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ILDR新闻

常见问题解答

ILDR股票今天的价格是多少？

First Trust Innovation Leaders ETF股票今天的定价为39.20。它在36.78 - 39.79范围内交易，昨天的收盘价为39.25，交易量达到99。ILDR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Innovation Leaders ETF股票是否支付股息？

First Trust Innovation Leaders ETF目前的价值为39.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.03%和USD。实时查看图表以跟踪ILDR走势。

如何购买ILDR股票？

您可以以39.20的当前价格购买First Trust Innovation Leaders ETF股票。订单通常设置在39.20或39.50附近，而99和6.58%显示市场活动。立即关注ILDR的实时图表更新。

如何投资ILDR股票？

投资First Trust Innovation Leaders ETF需要考虑年度范围28.19 - 40.82和当前价格39.20。许多人在以39.20或39.50下订单之前，会比较7.46%和。实时查看ILDR价格图表，了解每日变化。

First Trust Innovation Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Innovation Leaders ETF的最高价格是40.82。在28.19 - 40.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Innovation Leaders ETF的绩效。

First Trust Innovation Leaders ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Innovation Leaders ETF（ILDR）的最低价格为28.19。将其与当前的39.20和28.19 - 40.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ILDR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ILDR股票是什么时候拆分的？

First Trust Innovation Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.25和32.03%中可见。

日范围
36.78 39.79
年范围
28.19 40.82
前一天收盘价
39.25
开盘价
36.78
卖价
39.20
买价
39.50
最低价
36.78
最高价
39.79
交易量
99
日变化
-0.13%
月变化
7.46%
6个月变化
27.65%
年变化
32.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%