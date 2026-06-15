ILDR: First Trust Innovation Leaders ETF
今日ILDR汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点36.78和高点39.79进行交易。
关注First Trust Innovation Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ILDR新闻
- Nearly A Third Of Tech Has Raised Guidance
- Tech Selloff Creates An Opportunity
- Markets Rebound After Fed-Induced Rout
- AI Capex Hits A Tipping Point As Investors Demand More Corporate Discipline
- Retail Stays Bullish On Hyperscalers Ahead Of Earnings
- Above The Noise: Look Beyond AI Pullback
- Earnings, Earnings, Earnings Are What Matter Most
- Why Market Momentum May Tell What’s Next For The AI Trade
- Q3 2026 Equity Perspectives - Navigating Hype, Concentration, And Hidden Risk
- Tech Staying In Neutral
- This Week's Market Wrap: AI Shakeup, Earnings, And Renewed Oil Shock
- Equity Outlook Q3 2026: Broadening Earnings Growth Meets Elevated Volatility
- Know What You Own: Joe Amato On AI Rally, Mega-Cap IPOs, And Hidden Risk In Passive
- Markets Appear To Be Shaking Off Mideast Conflict
- Why Tech Investors Are Reevaluating AI Investments
- Jim Bianco On The 'AI Economy,' Inflation And What's Next
- Equity Outlook: AI Enthusiasm Leaves Little Margin For Error
- Case For A Healthy Market Rotation Vs. A Tech Bubble
- The Strait Is Open. What's Next For Markets?
- Thematic Equity Investing In A World Of Disruption And Realignment
- A Sturdier Foundation For Uncertain Markets
- Tech Rally Grounded In Fundamentals
- Weekly Market Pulse: Markets Review
- Strong Earnings Key As Rates Stay High
常见问题解答
ILDR股票今天的价格是多少？
First Trust Innovation Leaders ETF股票今天的定价为39.20。它在36.78 - 39.79范围内交易，昨天的收盘价为39.25，交易量达到99。ILDR的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Innovation Leaders ETF股票是否支付股息？
First Trust Innovation Leaders ETF目前的价值为39.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.03%和USD。实时查看图表以跟踪ILDR走势。
如何购买ILDR股票？
您可以以39.20的当前价格购买First Trust Innovation Leaders ETF股票。订单通常设置在39.20或39.50附近，而99和6.58%显示市场活动。立即关注ILDR的实时图表更新。
如何投资ILDR股票？
投资First Trust Innovation Leaders ETF需要考虑年度范围28.19 - 40.82和当前价格39.20。许多人在以39.20或39.50下订单之前，会比较7.46%和。实时查看ILDR价格图表，了解每日变化。
First Trust Innovation Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Innovation Leaders ETF的最高价格是40.82。在28.19 - 40.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Innovation Leaders ETF的绩效。
First Trust Innovation Leaders ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Innovation Leaders ETF（ILDR）的最低价格为28.19。将其与当前的39.20和28.19 - 40.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ILDR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ILDR股票是什么时候拆分的？
First Trust Innovation Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.25和32.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.25
- 开盘价
- 36.78
- 卖价
- 39.20
- 买价
- 39.50
- 最低价
- 36.78
- 最高价
- 39.79
- 交易量
- 99
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 7.46%
- 6个月变化
- 27.65%
- 年变化
- 32.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%