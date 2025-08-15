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IJUL: Innovator International Developed Power Buffer ETF July

36.91 USD 0.07 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IJUL за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.86, а максимальная — 36.95.

Следите за динамикой Innovator International Developed Power Buffer ETF July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IJUL сегодня?

Innovator International Developed Power Buffer ETF July (IJUL) сегодня оценивается на уровне 36.91. Инструмент торгуется в пределах 36.86 - 36.95, вчерашнее закрытие составило 36.98, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator International Developed Power Buffer ETF July?

Innovator International Developed Power Buffer ETF July в настоящее время оценивается в 36.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.98% и USD. Отслеживайте движения IJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции IJUL?

Вы можете купить акции Innovator International Developed Power Buffer ETF July (IJUL) по текущей цене 36.91. Ордера обычно размещаются около 36.91 или 37.21, тогда как 46 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IJUL?

Инвестирование в Innovator International Developed Power Buffer ETF July предполагает учет годового диапазона 31.90 - 37.03 и текущей цены 36.91. Многие сравнивают 1.10% и 6.68% перед размещением ордеров на 36.91 или 37.21. Изучайте ежедневные изменения цены IJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator International Developed Power Buffer ETF July?

Самая высокая цена Innovator International Developed Power Buffer ETF July (IJUL) за последний год составила 37.03. Акции заметно колебались в пределах 31.90 - 37.03, сравнение с 36.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator International Developed Power Buffer ETF July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator International Developed Power Buffer ETF July?

Самая низкая цена Innovator International Developed Power Buffer ETF July (IJUL) за год составила 31.90. Сравнение с текущими 36.91 и 31.90 - 37.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IJUL?

В прошлом Innovator International Developed Power Buffer ETF July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.98 и 14.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.86 36.95
Годовой диапазон
31.90 37.03
Предыдущее закрытие
36.98
Open
36.93
Bid
36.91
Ask
37.21
Low
36.86
High
36.95
Объем
46
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.10%
6-месячное изменение
6.68%
Годовое изменение
14.98%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%