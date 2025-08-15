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IJUL: Innovator International Developed Power Buffer ETF July

36.85 USD 0.06 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IJUL汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点36.82和高点37.02进行交易。

关注Innovator International Developed Power Buffer ETF July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IJUL新闻

常见问题解答

IJUL股票今天的价格是多少？

Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票今天的定价为36.85。它在36.82 - 37.02范围内交易，昨天的收盘价为36.91，交易量达到34。IJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票是否支付股息？

Innovator International Developed Power Buffer ETF July目前的价值为36.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.80%和USD。实时查看图表以跟踪IJUL走势。

如何购买IJUL股票？

您可以以36.85的当前价格购买Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票。订单通常设置在36.85或37.15附近，而34和-0.43%显示市场活动。立即关注IJUL的实时图表更新。

如何投资IJUL股票？

投资Innovator International Developed Power Buffer ETF July需要考虑年度范围31.90 - 37.03和当前价格36.85。许多人在以36.85或37.15下订单之前，会比较0.93%和。实时查看IJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator International Developed Power Buffer ETF July的最高价格是37.03。在31.90 - 37.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator International Developed Power Buffer ETF July的绩效。

Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票的最低价格是多少？

Innovator International Developed Power Buffer ETF July（IJUL）的最低价格为31.90。将其与当前的36.85和31.90 - 37.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IJUL股票是什么时候拆分的？

Innovator International Developed Power Buffer ETF July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.91和14.80%中可见。

日范围
36.82 37.02
年范围
31.90 37.03
前一天收盘价
36.91
开盘价
37.01
卖价
36.85
买价
37.15
最低价
36.82
最高价
37.02
交易量
34
日变化
-0.16%
月变化
0.93%
6个月变化
6.50%
年变化
14.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%