IJUL: Innovator International Developed Power Buffer ETF July
今日IJUL汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点36.82和高点37.02进行交易。
关注Innovator International Developed Power Buffer ETF July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IJUL股票今天的价格是多少？
Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票今天的定价为36.85。它在36.82 - 37.02范围内交易，昨天的收盘价为36.91，交易量达到34。IJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票是否支付股息？
Innovator International Developed Power Buffer ETF July目前的价值为36.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.80%和USD。实时查看图表以跟踪IJUL走势。
如何购买IJUL股票？
您可以以36.85的当前价格购买Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票。订单通常设置在36.85或37.15附近，而34和-0.43%显示市场活动。立即关注IJUL的实时图表更新。
如何投资IJUL股票？
投资Innovator International Developed Power Buffer ETF July需要考虑年度范围31.90 - 37.03和当前价格36.85。许多人在以36.85或37.15下订单之前，会比较0.93%和。实时查看IJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator International Developed Power Buffer ETF July的最高价格是37.03。在31.90 - 37.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator International Developed Power Buffer ETF July的绩效。
Innovator International Developed Power Buffer ETF July股票的最低价格是多少？
Innovator International Developed Power Buffer ETF July（IJUL）的最低价格为31.90。将其与当前的36.85和31.90 - 37.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator International Developed Power Buffer ETF July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.91和14.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.91
- 开盘价
- 37.01
- 卖价
- 36.85
- 买价
- 37.15
- 最低价
- 36.82
- 最高价
- 37.02
- 交易量
- 34
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 0.93%
- 6个月变化
- 6.50%
- 年变化
- 14.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%