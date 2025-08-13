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IHD: Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund

7.41 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IHD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.35, а максимальная — 7.45.

Следите за динамикой Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IHD сегодня?

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund (IHD) сегодня оценивается на уровне 7.41. Инструмент торгуется в пределах 7.35 - 7.45, вчерашнее закрытие составило 7.41, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IHD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund?

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund в настоящее время оценивается в 7.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.17% и USD. Отслеживайте движения IHD на графике в реальном времени.

Как купить акции IHD?

Вы можете купить акции Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund (IHD) по текущей цене 7.41. Ордера обычно размещаются около 7.41 или 7.71, тогда как 47 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IHD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IHD?

Инвестирование в Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund предполагает учет годового диапазона 5.84 - 8.14 и текущей цены 7.41. Многие сравнивают 1.37% и 8.97% перед размещением ордеров на 7.41 или 7.71. Изучайте ежедневные изменения цены IHD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund?

Самая высокая цена Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund (IHD) за последний год составила 8.14. Акции заметно колебались в пределах 5.84 - 8.14, сравнение с 7.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund?

Самая низкая цена Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund (IHD) за год составила 5.84. Сравнение с текущими 7.41 и 5.84 - 8.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IHD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IHD?

В прошлом Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.41 и 25.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.35 7.45
Годовой диапазон
5.84 8.14
Предыдущее закрытие
7.41
Open
7.45
Bid
7.41
Ask
7.71
Low
7.35
High
7.45
Объем
47
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.37%
6-месячное изменение
8.97%
Годовое изменение
25.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%