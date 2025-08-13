IHD: Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
今日IHD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点7.38和高点7.44进行交易。
关注Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IHD股票今天的价格是多少？
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票今天的定价为7.41。它在7.38 - 7.44范围内交易，昨天的收盘价为7.41，交易量达到39。IHD的实时价格图表显示了这些更新。
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票是否支付股息？
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund目前的价值为7.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.17%和USD。实时查看图表以跟踪IHD走势。
如何购买IHD股票？
您可以以7.41的当前价格购买Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票。订单通常设置在7.41或7.71附近，而39和0.41%显示市场活动。立即关注IHD的实时图表更新。
如何投资IHD股票？
投资Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund需要考虑年度范围5.84 - 8.14和当前价格7.41。许多人在以7.41或7.71下订单之前，会比较1.37%和。实时查看IHD价格图表，了解每日变化。
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund的最高价格是8.14。在5.84 - 8.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund的绩效。
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票的最低价格是多少？
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund（IHD）的最低价格为5.84。将其与当前的7.41和5.84 - 8.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IHD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IHD股票是什么时候拆分的？
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.41和25.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.41
- 开盘价
- 7.38
- 卖价
- 7.41
- 买价
- 7.71
- 最低价
- 7.38
- 最高价
- 7.44
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.37%
- 6个月变化
- 8.97%
- 年变化
- 25.17%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%