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IHD: Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund

7.41 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IHD汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点7.38和高点7.44进行交易。

关注Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IHD新闻

常见问题解答

IHD股票今天的价格是多少？

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票今天的定价为7.41。它在7.38 - 7.44范围内交易，昨天的收盘价为7.41，交易量达到39。IHD的实时价格图表显示了这些更新。

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票是否支付股息？

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund目前的价值为7.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.17%和USD。实时查看图表以跟踪IHD走势。

如何购买IHD股票？

您可以以7.41的当前价格购买Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票。订单通常设置在7.41或7.71附近，而39和0.41%显示市场活动。立即关注IHD的实时图表更新。

如何投资IHD股票？

投资Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund需要考虑年度范围5.84 - 8.14和当前价格7.41。许多人在以7.41或7.71下订单之前，会比较1.37%和。实时查看IHD价格图表，了解每日变化。

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund的最高价格是8.14。在5.84 - 8.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund的绩效。

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund股票的最低价格是多少？

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund（IHD）的最低价格为5.84。将其与当前的7.41和5.84 - 8.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IHD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IHD股票是什么时候拆分的？

Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.41和25.17%中可见。

日范围
7.38 7.44
年范围
5.84 8.14
前一天收盘价
7.41
开盘价
7.38
卖价
7.41
买价
7.71
最低价
7.38
最高价
7.44
交易量
39
日变化
0.00%
月变化
1.37%
6个月变化
8.97%
年变化
25.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%