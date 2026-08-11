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IGTR: Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat
Курс IGTR за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.27, а максимальная — 33.35.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGTR сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat (IGTR) сегодня оценивается на уровне 33.27. Инструмент торгуется в пределах 33.27 - 33.35, вчерашнее закрытие составило 33.31, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat?
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat в настоящее время оценивается в 33.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.02% и USD. Отслеживайте движения IGTR на графике в реальном времени.
Как купить акции IGTR?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat (IGTR) по текущей цене 33.27. Ордера обычно размещаются около 33.27 или 33.57, тогда как 6 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGTR?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat предполагает учет годового диапазона 27.47 - 36.46 и текущей цены 33.27. Многие сравнивают -0.54% и 10.02% перед размещением ордеров на 33.27 или 33.57. Изучайте ежедневные изменения цены IGTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat (IGTR) за последний год составила 36.46. Акции заметно колебались в пределах 27.47 - 36.46, сравнение с 33.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat (IGTR) за год составила 27.47. Сравнение с текущими 33.27 и 27.47 - 36.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGTR?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.31 и 10.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.31
- Open
- 33.35
- Bid
- 33.27
- Ask
- 33.57
- Low
- 33.27
- High
- 33.35
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.54%
- 6-месячное изменение
- 10.02%
- Годовое изменение
- 10.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%