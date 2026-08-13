IGTR: Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat
今日IGTR汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点33.27和高点33.35进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IGTR股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat股票今天的定价为33.27。它在33.27 - 33.35范围内交易，昨天的收盘价为33.31，交易量达到6。IGTR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat目前的价值为33.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.02%和USD。实时查看图表以跟踪IGTR走势。
如何购买IGTR股票？
您可以以33.27的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat股票。订单通常设置在33.27或33.57附近，而6和-0.24%显示市场活动。立即关注IGTR的实时图表更新。
如何投资IGTR股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat需要考虑年度范围27.47 - 36.46和当前价格33.27。许多人在以33.27或33.57下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看IGTR价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat的最高价格是36.46。在27.47 - 36.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat（IGTR）的最低价格为27.47。将其与当前的33.27和27.47 - 36.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGTR股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator Gradient Tactical Rotation Strat历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.31和10.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.31
- 开盘价
- 33.35
- 卖价
- 33.27
- 买价
- 33.57
- 最低价
- 33.27
- 最高价
- 33.35
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -0.54%
- 6个月变化
- 10.02%
- 年变化
- 10.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%