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IGRO: iShares International Dividend Growth ETF

92.67 USD 0.66 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGRO за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.55, а максимальная — 92.86.

Следите за динамикой iShares International Dividend Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGRO сегодня?

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) сегодня оценивается на уровне 92.67. Инструмент торгуется в пределах 92.55 - 92.86, вчерашнее закрытие составило 93.33, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Dividend Growth ETF?

iShares International Dividend Growth ETF в настоящее время оценивается в 92.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.49% и USD. Отслеживайте движения IGRO на графике в реальном времени.

Как купить акции IGRO?

Вы можете купить акции iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) по текущей цене 92.67. Ордера обычно размещаются около 92.67 или 92.97, тогда как 58 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGRO?

Инвестирование в iShares International Dividend Growth ETF предполагает учет годового диапазона 78.19 - 93.55 и текущей цены 92.67. Многие сравнивают 1.00% и 5.29% перед размещением ордеров на 92.67 или 92.97. Изучайте ежедневные изменения цены IGRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares International Dividend Growth ETF?

Самая высокая цена iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) за последний год составила 93.55. Акции заметно колебались в пределах 78.19 - 93.55, сравнение с 93.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Dividend Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares International Dividend Growth ETF?

Самая низкая цена iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) за год составила 78.19. Сравнение с текущими 92.67 и 78.19 - 93.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGRO?

В прошлом iShares International Dividend Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.33 и 18.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
92.55 92.86
Годовой диапазон
78.19 93.55
Предыдущее закрытие
93.33
Open
92.74
Bid
92.67
Ask
92.97
Low
92.55
High
92.86
Объем
58
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
5.29%
Годовое изменение
18.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%