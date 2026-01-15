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IGRO: iShares International Dividend Growth ETF
Курс IGRO за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.55, а максимальная — 92.86.
Следите за динамикой iShares International Dividend Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGRO сегодня?
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) сегодня оценивается на уровне 92.67. Инструмент торгуется в пределах 92.55 - 92.86, вчерашнее закрытие составило 93.33, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGRO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Dividend Growth ETF?
iShares International Dividend Growth ETF в настоящее время оценивается в 92.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.49% и USD. Отслеживайте движения IGRO на графике в реальном времени.
Как купить акции IGRO?
Вы можете купить акции iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) по текущей цене 92.67. Ордера обычно размещаются около 92.67 или 92.97, тогда как 58 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGRO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGRO?
Инвестирование в iShares International Dividend Growth ETF предполагает учет годового диапазона 78.19 - 93.55 и текущей цены 92.67. Многие сравнивают 1.00% и 5.29% перед размещением ордеров на 92.67 или 92.97. Изучайте ежедневные изменения цены IGRO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares International Dividend Growth ETF?
Самая высокая цена iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) за последний год составила 93.55. Акции заметно колебались в пределах 78.19 - 93.55, сравнение с 93.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Dividend Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares International Dividend Growth ETF?
Самая низкая цена iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) за год составила 78.19. Сравнение с текущими 92.67 и 78.19 - 93.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGRO?
В прошлом iShares International Dividend Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.33 и 18.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 93.33
- Open
- 92.74
- Bid
- 92.67
- Ask
- 92.97
- Low
- 92.55
- High
- 92.86
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 5.29%
- Годовое изменение
- 18.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%