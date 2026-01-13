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IGRO: iShares International Dividend Growth ETF

92.54 USD 0.13 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGRO汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点92.44和高点92.93进行交易。

关注iShares International Dividend Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGRO新闻

常见问题解答

IGRO股票今天的价格是多少？

iShares International Dividend Growth ETF股票今天的定价为92.54。它在92.44 - 92.93范围内交易，昨天的收盘价为92.67，交易量达到41。IGRO的实时价格图表显示了这些更新。

iShares International Dividend Growth ETF股票是否支付股息？

iShares International Dividend Growth ETF目前的价值为92.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.32%和USD。实时查看图表以跟踪IGRO走势。

如何购买IGRO股票？

您可以以92.54的当前价格购买iShares International Dividend Growth ETF股票。订单通常设置在92.54或92.84附近，而41和-0.34%显示市场活动。立即关注IGRO的实时图表更新。

如何投资IGRO股票？

投资iShares International Dividend Growth ETF需要考虑年度范围78.19 - 93.55和当前价格92.54。许多人在以92.54或92.84下订单之前，会比较0.86%和。实时查看IGRO价格图表，了解每日变化。

iShares International Dividend Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares International Dividend Growth ETF的最高价格是93.55。在78.19 - 93.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Dividend Growth ETF的绩效。

iShares International Dividend Growth ETF股票的最低价格是多少？

iShares International Dividend Growth ETF（IGRO）的最低价格为78.19。将其与当前的92.54和78.19 - 93.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGRO股票是什么时候拆分的？

iShares International Dividend Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.67和18.32%中可见。

日范围
92.44 92.93
年范围
78.19 93.55
前一天收盘价
92.67
开盘价
92.86
卖价
92.54
买价
92.84
最低价
92.44
最高价
92.93
交易量
41
日变化
-0.14%
月变化
0.86%
6个月变化
5.15%
年变化
18.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%