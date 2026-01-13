IGRO: iShares International Dividend Growth ETF
今日IGRO汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点92.44和高点92.93进行交易。
关注iShares International Dividend Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IGRO股票今天的价格是多少？
iShares International Dividend Growth ETF股票今天的定价为92.54。它在92.44 - 92.93范围内交易，昨天的收盘价为92.67，交易量达到41。IGRO的实时价格图表显示了这些更新。
iShares International Dividend Growth ETF股票是否支付股息？
iShares International Dividend Growth ETF目前的价值为92.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.32%和USD。实时查看图表以跟踪IGRO走势。
如何购买IGRO股票？
您可以以92.54的当前价格购买iShares International Dividend Growth ETF股票。订单通常设置在92.54或92.84附近，而41和-0.34%显示市场活动。立即关注IGRO的实时图表更新。
如何投资IGRO股票？
投资iShares International Dividend Growth ETF需要考虑年度范围78.19 - 93.55和当前价格92.54。许多人在以92.54或92.84下订单之前，会比较0.86%和。实时查看IGRO价格图表，了解每日变化。
iShares International Dividend Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares International Dividend Growth ETF的最高价格是93.55。在78.19 - 93.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Dividend Growth ETF的绩效。
iShares International Dividend Growth ETF股票的最低价格是多少？
iShares International Dividend Growth ETF（IGRO）的最低价格为78.19。将其与当前的92.54和78.19 - 93.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGRO股票是什么时候拆分的？
iShares International Dividend Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.67和18.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 92.67
- 开盘价
- 92.86
- 卖价
- 92.54
- 买价
- 92.84
- 最低价
- 92.44
- 最高价
- 92.93
- 交易量
- 41
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 0.86%
- 6个月变化
- 5.15%
- 年变化
- 18.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%