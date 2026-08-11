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IGME: Bitwise GME Option Income Strategy ETF
Курс IGME за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.79, а максимальная — 22.82.
Следите за динамикой Bitwise GME Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGME сегодня?
Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) сегодня оценивается на уровне 22.79. Инструмент торгуется в пределах 22.79 - 22.82, вчерашнее закрытие составило 22.82, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bitwise GME Option Income Strategy ETF?
Bitwise GME Option Income Strategy ETF в настоящее время оценивается в 22.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.31% и USD. Отслеживайте движения IGME на графике в реальном времени.
Как купить акции IGME?
Вы можете купить акции Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) по текущей цене 22.79. Ордера обычно размещаются около 22.79 или 23.09, тогда как 3 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGME?
Инвестирование в Bitwise GME Option Income Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 21.79 - 42.00 и текущей цены 22.79. Многие сравнивают -1.30% и -15.25% перед размещением ордеров на 22.79 или 23.09. Изучайте ежедневные изменения цены IGME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bitwise GME Option Income Strategy ETF?
Самая высокая цена Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) за последний год составила 42.00. Акции заметно колебались в пределах 21.79 - 42.00, сравнение с 22.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bitwise GME Option Income Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bitwise GME Option Income Strategy ETF?
Самая низкая цена Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) за год составила 21.79. Сравнение с текущими 22.79 и 21.79 - 42.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGME?
В прошлом Bitwise GME Option Income Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.82 и -39.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.82
- Open
- 22.82
- Bid
- 22.79
- Ask
- 23.09
- Low
- 22.79
- High
- 22.82
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -1.30%
- 6-месячное изменение
- -15.25%
- Годовое изменение
- -39.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%