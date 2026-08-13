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IGME: Bitwise GME Option Income Strategy ETF

22.79 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGME汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.79和高点22.82进行交易。

关注Bitwise GME Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IGME股票今天的价格是多少？

Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票今天的定价为22.79。它在22.79 - 22.82范围内交易，昨天的收盘价为22.82，交易量达到3。IGME的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Bitwise GME Option Income Strategy ETF目前的价值为22.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.31%和USD。实时查看图表以跟踪IGME走势。

如何购买IGME股票？

您可以以22.79的当前价格购买Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在22.79或23.09附近，而3和-0.13%显示市场活动。立即关注IGME的实时图表更新。

如何投资IGME股票？

投资Bitwise GME Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围21.79 - 42.00和当前价格22.79。许多人在以22.79或23.09下订单之前，会比较-1.30%和。实时查看IGME价格图表，了解每日变化。

Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bitwise GME Option Income Strategy ETF的最高价格是42.00。在21.79 - 42.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise GME Option Income Strategy ETF的绩效。

Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Bitwise GME Option Income Strategy ETF（IGME）的最低价格为21.79。将其与当前的22.79和21.79 - 42.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGME股票是什么时候拆分的？

Bitwise GME Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.82和-39.31%中可见。

日范围
22.79 22.82
年范围
21.79 42.00
前一天收盘价
22.82
开盘价
22.82
卖价
22.79
买价
23.09
最低价
22.79
最高价
22.82
交易量
3
日变化
-0.13%
月变化
-1.30%
6个月变化
-15.25%
年变化
-39.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%