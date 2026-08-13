IGME: Bitwise GME Option Income Strategy ETF
今日IGME汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.79和高点22.82进行交易。
关注Bitwise GME Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IGME股票今天的价格是多少？
Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票今天的定价为22.79。它在22.79 - 22.82范围内交易，昨天的收盘价为22.82，交易量达到3。IGME的实时价格图表显示了这些更新。
Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
Bitwise GME Option Income Strategy ETF目前的价值为22.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.31%和USD。实时查看图表以跟踪IGME走势。
如何购买IGME股票？
您可以以22.79的当前价格购买Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在22.79或23.09附近，而3和-0.13%显示市场活动。立即关注IGME的实时图表更新。
如何投资IGME股票？
投资Bitwise GME Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围21.79 - 42.00和当前价格22.79。许多人在以22.79或23.09下订单之前，会比较-1.30%和。实时查看IGME价格图表，了解每日变化。
Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bitwise GME Option Income Strategy ETF的最高价格是42.00。在21.79 - 42.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise GME Option Income Strategy ETF的绩效。
Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Bitwise GME Option Income Strategy ETF（IGME）的最低价格为21.79。将其与当前的22.79和21.79 - 42.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGME股票是什么时候拆分的？
Bitwise GME Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.82和-39.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.82
- 开盘价
- 22.82
- 卖价
- 22.79
- 买价
- 23.09
- 最低价
- 22.79
- 最高价
- 22.82
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- -1.30%
- 6个月变化
- -15.25%
- 年变化
- -39.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%