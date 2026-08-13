IGME股票今天的价格是多少？ Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票今天的定价为22.79。它在22.79 - 22.82范围内交易，昨天的收盘价为22.82，交易量达到3。IGME的实时价格图表显示了这些更新。

Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？ Bitwise GME Option Income Strategy ETF目前的价值为22.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.31%和USD。实时查看图表以跟踪IGME走势。

如何购买IGME股票？ 您可以以22.79的当前价格购买Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在22.79或23.09附近，而3和-0.13%显示市场活动。立即关注IGME的实时图表更新。

如何投资IGME股票？ 投资Bitwise GME Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围21.79 - 42.00和当前价格22.79。许多人在以22.79或23.09下订单之前，会比较-1.30%和。实时查看IGME价格图表，了解每日变化。

Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Bitwise GME Option Income Strategy ETF的最高价格是42.00。在21.79 - 42.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bitwise GME Option Income Strategy ETF的绩效。

Bitwise GME Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？ Bitwise GME Option Income Strategy ETF（IGME）的最低价格为21.79。将其与当前的22.79和21.79 - 42.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。