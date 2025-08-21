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IGLB: iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

47.82 USD 0.39 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGLB за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.81, а максимальная — 48.06.

Следите за динамикой iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGLB сегодня?

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) сегодня оценивается на уровне 47.82. Инструмент торгуется в пределах 47.81 - 48.06, вчерашнее закрытие составило 48.21, а торговый объем достиг 1137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGLB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 47.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.47% и USD. Отслеживайте движения IGLB на графике в реальном времени.

Как купить акции IGLB?

Вы можете купить акции iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) по текущей цене 47.82. Ордера обычно размещаются около 47.82 или 48.12, тогда как 1137 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGLB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGLB?

Инвестирование в iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 47.79 - 52.59 и текущей цены 47.82. Многие сравнивают -0.17% и -6.00% перед размещением ордеров на 47.82 или 48.12. Изучайте ежедневные изменения цены IGLB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) за последний год составила 52.59. Акции заметно колебались в пределах 47.79 - 52.59, сравнение с 48.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) за год составила 47.79. Сравнение с текущими 47.82 и 47.79 - 52.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGLB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGLB?

В прошлом iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.21 и -3.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.81 48.06
Годовой диапазон
47.79 52.59
Предыдущее закрытие
48.21
Open
48.06
Bid
47.82
Ask
48.12
Low
47.81
High
48.06
Объем
1.137 K
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
-0.17%
6-месячное изменение
-6.00%
Годовое изменение
-3.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%