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IGLB: iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

47.83 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGLB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.80和高点48.00进行交易。

关注iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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IGLB新闻

常见问题解答

IGLB股票今天的价格是多少？

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为47.83。它在47.80 - 48.00范围内交易，昨天的收盘价为47.82，交易量达到1387。IGLB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为47.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.45%和USD。实时查看图表以跟踪IGLB走势。

如何购买IGLB股票？

您可以以47.83的当前价格购买iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在47.83或48.13附近，而1387和-0.25%显示市场活动。立即关注IGLB的实时图表更新。

如何投资IGLB股票？

投资iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围47.79 - 52.59和当前价格47.83。许多人在以47.83或48.13下订单之前，会比较-0.15%和。实时查看IGLB价格图表，了解每日变化。

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是52.59。在47.79 - 52.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF（IGLB）的最低价格为47.79。将其与当前的47.83和47.79 - 52.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGLB股票是什么时候拆分的？

iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.82和-3.45%中可见。

日范围
47.80 48.00
年范围
47.79 52.59
前一天收盘价
47.82
开盘价
47.95
卖价
47.83
买价
48.13
最低价
47.80
最高价
48.00
交易量
1.387 K
日变化
0.02%
月变化
-0.15%
6个月变化
-5.98%
年变化
-3.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%