IGLB: iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
今日IGLB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.80和高点48.00进行交易。
关注iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGLB新闻
- IGLB: Still A Sell (NYSEARCA:IGLB)
- Public Storage: Why We Took A Large Position In The 6.6% Yielding, A-Rated, Preferreds
- Reinsurance Group of America: Baby Bonds Offer Solid Yield (NYSE:RGA)
- IGBH Vs. IGLB: To Hedge Or Not To Hedge Long-Dated Bonds (NYSEARCA:IGBH)
- Why You Should Own GOVT And TIP ETF (BATS:GOVT)
- No Compromises On Risk: Why GDV.PR.H Outperforms IGLB
- A Look At The 7% Yield From Oracle Bonds (NYSE:ORCL)
- K-Shaped Growth And Policy Volatility, JP Morgan's 2026 Outlook - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (ARCA:IEMG), iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ARCA:IGLB)
- IGLB: Long-Term Investment-Grade Bond ETF, Fantastic Alternative To Long-Term Treasuries
- IGBH: Long-Term Bond ETF With Near Zero Duration
- IGLB: Long Duration And Tight Spreads Will Result In Tears (NYSEARCA:IGLB)
常见问题解答
IGLB股票今天的价格是多少？
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为47.83。它在47.80 - 48.00范围内交易，昨天的收盘价为47.82，交易量达到1387。IGLB的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为47.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.45%和USD。实时查看图表以跟踪IGLB走势。
如何购买IGLB股票？
您可以以47.83的当前价格购买iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在47.83或48.13附近，而1387和-0.25%显示市场活动。立即关注IGLB的实时图表更新。
如何投资IGLB股票？
投资iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围47.79 - 52.59和当前价格47.83。许多人在以47.83或48.13下订单之前，会比较-0.15%和。实时查看IGLB价格图表，了解每日变化。
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是52.59。在47.79 - 52.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF（IGLB）的最低价格为47.79。将其与当前的47.83和47.79 - 52.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGLB股票是什么时候拆分的？
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.82和-3.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.82
- 开盘价
- 47.95
- 卖价
- 47.83
- 买价
- 48.13
- 最低价
- 47.80
- 最高价
- 48.00
- 交易量
- 1.387 K
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- -0.15%
- 6个月变化
- -5.98%
- 年变化
- -3.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%