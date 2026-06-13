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IGIB: iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

52.16 USD 0.22 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGIB за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.15, а максимальная — 52.27.

Следите за динамикой iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGIB сегодня?

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) сегодня оценивается на уровне 52.16. Инструмент торгуется в пределах 52.15 - 52.27, вчерашнее закрытие составило 52.38, а торговый объем достиг 1445. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGIB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 52.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.05% и USD. Отслеживайте движения IGIB на графике в реальном времени.

Как купить акции IGIB?

Вы можете купить акции iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) по текущей цене 52.16. Ордера обычно размещаются около 52.16 или 52.46, тогда как 1445 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGIB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGIB?

Инвестирование в iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 52.12 - 54.57 и текущей цены 52.16. Многие сравнивают 0.06% и -3.59% перед размещением ордеров на 52.16 или 52.46. Изучайте ежедневные изменения цены IGIB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) за последний год составила 54.57. Акции заметно колебались в пределах 52.12 - 54.57, сравнение с 52.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) за год составила 52.12. Сравнение с текущими 52.16 и 52.12 - 54.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGIB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGIB?

В прошлом iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.38 и -2.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.15 52.27
Годовой диапазон
52.12 54.57
Предыдущее закрытие
52.38
Open
52.27
Bid
52.16
Ask
52.46
Low
52.15
High
52.27
Объем
1.445 K
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
-3.59%
Годовое изменение
-2.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%