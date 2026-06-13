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IGIB: iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
Курс IGIB за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.15, а максимальная — 52.27.
Следите за динамикой iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGIB сегодня?
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) сегодня оценивается на уровне 52.16. Инструмент торгуется в пределах 52.15 - 52.27, вчерашнее закрытие составило 52.38, а торговый объем достиг 1445. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGIB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 52.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.05% и USD. Отслеживайте движения IGIB на графике в реальном времени.
Как купить акции IGIB?
Вы можете купить акции iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) по текущей цене 52.16. Ордера обычно размещаются около 52.16 или 52.46, тогда как 1445 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGIB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGIB?
Инвестирование в iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 52.12 - 54.57 и текущей цены 52.16. Многие сравнивают 0.06% и -3.59% перед размещением ордеров на 52.16 или 52.46. Изучайте ежедневные изменения цены IGIB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) за последний год составила 54.57. Акции заметно колебались в пределах 52.12 - 54.57, сравнение с 52.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) за год составила 52.12. Сравнение с текущими 52.16 и 52.12 - 54.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGIB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGIB?
В прошлом iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.38 и -2.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.38
- Open
- 52.27
- Bid
- 52.16
- Ask
- 52.46
- Low
- 52.15
- High
- 52.27
- Объем
- 1.445 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- -3.59%
- Годовое изменение
- -2.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%