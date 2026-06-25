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IGIB: iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

52.18 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGIB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点52.17和高点52.28进行交易。

关注iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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IGIB新闻

常见问题解答

IGIB股票今天的价格是多少？

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为52.18。它在52.17 - 52.28范围内交易，昨天的收盘价为52.16，交易量达到1928。IGIB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为52.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.01%和USD。实时查看图表以跟踪IGIB走势。

如何购买IGIB股票？

您可以以52.18的当前价格购买iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在52.18或52.48附近，而1928和-0.11%显示市场活动。立即关注IGIB的实时图表更新。

如何投资IGIB股票？

投资iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围52.12 - 54.57和当前价格52.18。许多人在以52.18或52.48下订单之前，会比较0.10%和。实时查看IGIB价格图表，了解每日变化。

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是54.57。在52.12 - 54.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF（IGIB）的最低价格为52.12。将其与当前的52.18和52.12 - 54.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGIB股票是什么时候拆分的？

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.16和-2.01%中可见。

日范围
52.17 52.28
年范围
52.12 54.57
前一天收盘价
52.16
开盘价
52.24
卖价
52.18
买价
52.48
最低价
52.17
最高价
52.28
交易量
1.928 K
日变化
0.04%
月变化
0.10%
6个月变化
-3.55%
年变化
-2.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%