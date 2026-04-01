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IGI: Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co
Курс IGI за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.80, а максимальная — 15.83.
Следите за динамикой Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGI сегодня?
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co (IGI) сегодня оценивается на уровне 15.83. Инструмент торгуется в пределах 15.80 - 15.83, вчерашнее закрытие составило 15.82, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co?
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co в настоящее время оценивается в 15.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.64% и USD. Отслеживайте движения IGI на графике в реальном времени.
Как купить акции IGI?
Вы можете купить акции Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co (IGI) по текущей цене 15.83. Ордера обычно размещаются около 15.83 или 16.13, тогда как 23 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGI?
Инвестирование в Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co предполагает учет годового диапазона 15.56 - 16.68 и текущей цены 15.83. Многие сравнивают 1.34% и -4.06% перед размещением ордеров на 15.83 или 16.13. Изучайте ежедневные изменения цены IGI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co?
Самая высокая цена Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co (IGI) за последний год составила 16.68. Акции заметно колебались в пределах 15.56 - 16.68, сравнение с 15.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co?
Самая низкая цена Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co (IGI) за год составила 15.56. Сравнение с текущими 15.83 и 15.56 - 16.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGI?
В прошлом Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.82 и -4.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.82
- Open
- 15.83
- Bid
- 15.83
- Ask
- 16.13
- Low
- 15.80
- High
- 15.83
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- -4.06%
- Годовое изменение
- -4.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%