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IGI: Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co

15.85 USD 0.02 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点15.80和高点15.85进行交易。

关注Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGI新闻

常见问题解答

IGI股票今天的价格是多少？

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票今天的定价为15.85。它在15.80 - 15.85范围内交易，昨天的收盘价为15.83，交易量达到5。IGI的实时价格图表显示了这些更新。

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票是否支付股息？

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co目前的价值为15.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.52%和USD。实时查看图表以跟踪IGI走势。

如何购买IGI股票？

您可以以15.85的当前价格购买Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票。订单通常设置在15.85或16.15附近，而5和0.32%显示市场活动。立即关注IGI的实时图表更新。

如何投资IGI股票？

投资Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co需要考虑年度范围15.56 - 16.68和当前价格15.85。许多人在以15.85或16.15下订单之前，会比较1.47%和。实时查看IGI价格图表，了解每日变化。

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co的最高价格是16.68。在15.56 - 16.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co的绩效。

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票的最低价格是多少？

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co（IGI）的最低价格为15.56。将其与当前的15.85和15.56 - 16.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGI股票是什么时候拆分的？

Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.83和-4.52%中可见。

日范围
15.80 15.85
年范围
15.56 16.68
前一天收盘价
15.83
开盘价
15.80
卖价
15.85
买价
16.15
最低价
15.80
最高价
15.85
交易量
5
日变化
0.13%
月变化
1.47%
6个月变化
-3.94%
年变化
-4.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%