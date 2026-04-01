IGI: Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co
今日IGI汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点15.80和高点15.85进行交易。
关注Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGI新闻
常见问题解答
IGI股票今天的价格是多少？
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票今天的定价为15.85。它在15.80 - 15.85范围内交易，昨天的收盘价为15.83，交易量达到5。IGI的实时价格图表显示了这些更新。
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票是否支付股息？
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co目前的价值为15.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.52%和USD。实时查看图表以跟踪IGI走势。
如何购买IGI股票？
您可以以15.85的当前价格购买Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票。订单通常设置在15.85或16.15附近，而5和0.32%显示市场活动。立即关注IGI的实时图表更新。
如何投资IGI股票？
投资Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co需要考虑年度范围15.56 - 16.68和当前价格15.85。许多人在以15.85或16.15下订单之前，会比较1.47%和。实时查看IGI价格图表，了解每日变化。
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co的最高价格是16.68。在15.56 - 16.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co的绩效。
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co股票的最低价格是多少？
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co（IGI）的最低价格为15.56。将其与当前的15.85和15.56 - 16.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGI股票是什么时候拆分的？
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc Co历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.83和-4.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.83
- 开盘价
- 15.80
- 卖价
- 15.85
- 买价
- 16.15
- 最低价
- 15.80
- 最高价
- 15.85
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 1.47%
- 6个月变化
- -3.94%
- 年变化
- -4.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%