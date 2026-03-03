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IGF: iShares Global Infrastructure ETF
Курс IGF за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.55, а максимальная — 65.89.
Следите за динамикой iShares Global Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGF сегодня?
iShares Global Infrastructure ETF (IGF) сегодня оценивается на уровне 65.79. Инструмент торгуется в пределах 65.55 - 65.89, вчерашнее закрытие составило 65.95, а торговый объем достиг 1291. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Infrastructure ETF?
iShares Global Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 65.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.61% и USD. Отслеживайте движения IGF на графике в реальном времени.
Как купить акции IGF?
Вы можете купить акции iShares Global Infrastructure ETF (IGF) по текущей цене 65.79. Ордера обычно размещаются около 65.79 или 66.09, тогда как 1291 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGF?
Инвестирование в iShares Global Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 59.40 - 69.59 и текущей цены 65.79. Многие сравнивают -1.50% и -4.35% перед размещением ордеров на 65.79 или 66.09. Изучайте ежедневные изменения цены IGF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Infrastructure ETF?
Самая высокая цена iShares Global Infrastructure ETF (IGF) за последний год составила 69.59. Акции заметно колебались в пределах 59.40 - 69.59, сравнение с 65.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Infrastructure ETF?
Самая низкая цена iShares Global Infrastructure ETF (IGF) за год составила 59.40. Сравнение с текущими 65.79 и 59.40 - 69.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGF?
В прошлом iShares Global Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.95 и 10.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.95
- Open
- 65.85
- Bid
- 65.79
- Ask
- 66.09
- Low
- 65.55
- High
- 65.89
- Объем
- 1.291 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -1.50%
- 6-месячное изменение
- -4.35%
- Годовое изменение
- 10.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%