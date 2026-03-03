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IGF: iShares Global Infrastructure ETF

65.79 USD 0.16 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGF за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.55, а максимальная — 65.89.

Следите за динамикой iShares Global Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGF сегодня?

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) сегодня оценивается на уровне 65.79. Инструмент торгуется в пределах 65.55 - 65.89, вчерашнее закрытие составило 65.95, а торговый объем достиг 1291. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Infrastructure ETF?

iShares Global Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 65.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.61% и USD. Отслеживайте движения IGF на графике в реальном времени.

Как купить акции IGF?

Вы можете купить акции iShares Global Infrastructure ETF (IGF) по текущей цене 65.79. Ордера обычно размещаются около 65.79 или 66.09, тогда как 1291 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGF?

Инвестирование в iShares Global Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 59.40 - 69.59 и текущей цены 65.79. Многие сравнивают -1.50% и -4.35% перед размещением ордеров на 65.79 или 66.09. Изучайте ежедневные изменения цены IGF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Infrastructure ETF?

Самая высокая цена iShares Global Infrastructure ETF (IGF) за последний год составила 69.59. Акции заметно колебались в пределах 59.40 - 69.59, сравнение с 65.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Infrastructure ETF?

Самая низкая цена iShares Global Infrastructure ETF (IGF) за год составила 59.40. Сравнение с текущими 65.79 и 59.40 - 69.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGF?

В прошлом iShares Global Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.95 и 10.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.55 65.89
Годовой диапазон
59.40 69.59
Предыдущее закрытие
65.95
Open
65.85
Bid
65.79
Ask
66.09
Low
65.55
High
65.89
Объем
1.291 K
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
-1.50%
6-месячное изменение
-4.35%
Годовое изменение
10.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%