IGF: iShares全球基础设施股指数ETF
今日IGF汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点65.71和高点66.10进行交易。
关注iShares全球基础设施股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IGF股票今天的价格是多少？
iShares全球基础设施股指数ETF股票今天的定价为65.94。它在65.71 - 66.10范围内交易，昨天的收盘价为65.79，交易量达到1004。IGF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares全球基础设施股指数ETF股票是否支付股息？
iShares全球基础设施股指数ETF目前的价值为65.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.86%和USD。实时查看图表以跟踪IGF走势。
如何购买IGF股票？
您可以以65.94的当前价格购买iShares全球基础设施股指数ETF股票。订单通常设置在65.94或66.24附近，而1004和0.18%显示市场活动。立即关注IGF的实时图表更新。
如何投资IGF股票？
投资iShares全球基础设施股指数ETF需要考虑年度范围59.40 - 69.59和当前价格65.94。许多人在以65.94或66.24下订单之前，会比较-1.27%和。实时查看IGF价格图表，了解每日变化。
iShares全球基础设施股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares全球基础设施股指数ETF的最高价格是69.59。在59.40 - 69.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球基础设施股指数ETF的绩效。
iShares全球基础设施股指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares全球基础设施股指数ETF（IGF）的最低价格为59.40。将其与当前的65.94和59.40 - 69.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGF股票是什么时候拆分的？
iShares全球基础设施股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.79和10.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 65.79
- 开盘价
- 65.82
- 卖价
- 65.94
- 买价
- 66.24
- 最低价
- 65.71
- 最高价
- 66.10
- 交易量
- 1.004 K
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- -1.27%
- 6个月变化
- -4.13%
- 年变化
- 10.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%