报价部分
货币 / IGF
回到股票

IGF: iShares全球基础设施股指数ETF

65.94 USD 0.15 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGF汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点65.71和高点66.10进行交易。

关注iShares全球基础设施股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGF新闻

常见问题解答

IGF股票今天的价格是多少？

iShares全球基础设施股指数ETF股票今天的定价为65.94。它在65.71 - 66.10范围内交易，昨天的收盘价为65.79，交易量达到1004。IGF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares全球基础设施股指数ETF股票是否支付股息？

iShares全球基础设施股指数ETF目前的价值为65.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.86%和USD。实时查看图表以跟踪IGF走势。

如何购买IGF股票？

您可以以65.94的当前价格购买iShares全球基础设施股指数ETF股票。订单通常设置在65.94或66.24附近，而1004和0.18%显示市场活动。立即关注IGF的实时图表更新。

如何投资IGF股票？

投资iShares全球基础设施股指数ETF需要考虑年度范围59.40 - 69.59和当前价格65.94。许多人在以65.94或66.24下订单之前，会比较-1.27%和。实时查看IGF价格图表，了解每日变化。

iShares全球基础设施股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares全球基础设施股指数ETF的最高价格是69.59。在59.40 - 69.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares全球基础设施股指数ETF的绩效。

iShares全球基础设施股指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares全球基础设施股指数ETF（IGF）的最低价格为59.40。将其与当前的65.94和59.40 - 69.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGF股票是什么时候拆分的？

iShares全球基础设施股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.79和10.86%中可见。

日范围
65.71 66.10
年范围
59.40 69.59
前一天收盘价
65.79
开盘价
65.82
卖价
65.94
买价
66.24
最低价
65.71
最高价
66.10
交易量
1.004 K
日变化
0.23%
月变化
-1.27%
6个月变化
-4.13%
年变化
10.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%