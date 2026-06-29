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IGBH: iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

24.33 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IGBH за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.33, а максимальная — 24.38.

Следите за динамикой iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGBH сегодня?

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) сегодня оценивается на уровне 24.33. Инструмент торгуется в пределах 24.33 - 24.38, вчерашнее закрытие составило 24.37, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGBH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF?

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.29% и USD. Отслеживайте движения IGBH на графике в реальном времени.

Как купить акции IGBH?

Вы можете купить акции iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) по текущей цене 24.33. Ордера обычно размещаются около 24.33 или 24.63, тогда как 120 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGBH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGBH?

Инвестирование в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.75 - 25.05 и текущей цены 24.33. Многие сравнивают -0.45% и 0.70% перед размещением ордеров на 24.33 или 24.63. Изучайте ежедневные изменения цены IGBH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 23.75 - 25.05, сравнение с 24.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) за год составила 23.75. Сравнение с текущими 24.33 и 23.75 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGBH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGBH?

В прошлом iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.37 и 0.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.33 24.38
Годовой диапазон
23.75 25.05
Предыдущее закрытие
24.37
Open
24.37
Bid
24.33
Ask
24.63
Low
24.33
High
24.38
Объем
120
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
-0.45%
6-месячное изменение
0.70%
Годовое изменение
0.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%