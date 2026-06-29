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IGBH: iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
Курс IGBH за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.33, а максимальная — 24.38.
Следите за динамикой iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGBH сегодня?
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) сегодня оценивается на уровне 24.33. Инструмент торгуется в пределах 24.33 - 24.38, вчерашнее закрытие составило 24.37, а торговый объем достиг 120. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGBH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF?
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.29% и USD. Отслеживайте движения IGBH на графике в реальном времени.
Как купить акции IGBH?
Вы можете купить акции iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) по текущей цене 24.33. Ордера обычно размещаются около 24.33 или 24.63, тогда как 120 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGBH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGBH?
Инвестирование в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.75 - 25.05 и текущей цены 24.33. Многие сравнивают -0.45% и 0.70% перед размещением ордеров на 24.33 или 24.63. Изучайте ежедневные изменения цены IGBH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 23.75 - 25.05, сравнение с 24.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) за год составила 23.75. Сравнение с текущими 24.33 и 23.75 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGBH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGBH?
В прошлом iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.37 и 0.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.37
- Open
- 24.37
- Bid
- 24.33
- Ask
- 24.63
- Low
- 24.33
- High
- 24.38
- Объем
- 120
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- -0.45%
- 6-месячное изменение
- 0.70%
- Годовое изменение
- 0.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%