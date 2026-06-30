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IGBH: iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

24.31 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGBH汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点24.31和高点24.37进行交易。

关注iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGBH新闻

常见问题解答

IGBH股票今天的价格是多少？

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.31。它在24.31 - 24.37范围内交易，昨天的收盘价为24.33，交易量达到58。IGBH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF目前的价值为24.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.21%和USD。实时查看图表以跟踪IGBH走势。

如何购买IGBH股票？

您可以以24.31的当前价格购买iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.31或24.61附近，而58和-0.25%显示市场活动。立即关注IGBH的实时图表更新。

如何投资IGBH股票？

投资iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF需要考虑年度范围23.75 - 25.05和当前价格24.31。许多人在以24.31或24.61下订单之前，会比较-0.53%和。实时查看IGBH价格图表，了解每日变化。

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF的最高价格是25.05。在23.75 - 25.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF的绩效。

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF（IGBH）的最低价格为23.75。将其与当前的24.31和23.75 - 25.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGBH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGBH股票是什么时候拆分的？

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.33和0.21%中可见。

日范围
24.31 24.37
年范围
23.75 25.05
前一天收盘价
24.33
开盘价
24.37
卖价
24.31
买价
24.61
最低价
24.31
最高价
24.37
交易量
58
日变化
-0.08%
月变化
-0.53%
6个月变化
0.62%
年变化
0.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%