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IGA: Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share
Курс IGA за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.25, а максимальная — 10.30.
Следите за динамикой Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGA сегодня?
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share (IGA) сегодня оценивается на уровне 10.27. Инструмент торгуется в пределах 10.25 - 10.30, вчерашнее закрытие составило 10.29, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share?
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share в настоящее время оценивается в 10.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.05% и USD. Отслеживайте движения IGA на графике в реальном времени.
Как купить акции IGA?
Вы можете купить акции Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share (IGA) по текущей цене 10.27. Ордера обычно размещаются около 10.27 или 10.57, тогда как 84 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGA?
Инвестирование в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share предполагает учет годового диапазона 9.22 - 10.30 и текущей цены 10.27. Многие сравнивают 1.18% и 3.11% перед размещением ордеров на 10.27 или 10.57. Изучайте ежедневные изменения цены IGA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share?
Самая высокая цена Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share (IGA) за последний год составила 10.30. Акции заметно колебались в пределах 9.22 - 10.30, сравнение с 10.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share?
Самая низкая цена Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share (IGA) за год составила 9.22. Сравнение с текущими 10.27 и 9.22 - 10.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGA?
В прошлом Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.29 и 4.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.29
- Open
- 10.26
- Bid
- 10.27
- Ask
- 10.57
- Low
- 10.25
- High
- 10.30
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 3.11%
- Годовое изменение
- 4.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%